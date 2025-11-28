竹棚架加速火勢？全球「僅剩港澳使用」 港建造業專家揭三大原因

11月26日，大埔宏福苑突發五級火警，大火從外牆施工的竹棚燃起，目前造成128人死亡。不少陸媒議論，認為香港建築偏愛使用竹棚架，加速火勢的蔓延，不少外媒也在關注竹棚易燃的問題。

香港建造業總工會理事長周思傑接受《紅星新聞》採訪時表示，香港和澳門是全世界唯二使用竹棚的地方，竹棚在空間小的香港和價錢有其優勢。他也強調，竹棚本身是安全的，根本原因是工地安全管理不到位。

據內媒《紅星新聞》、《中華網》報導，竹棚在香港建築工地上十分常見。香港土地緊張，金屬棚架需要專用倉庫防鏽，成本高昂；而竹材從大陸運來便宜，用後可直接焚燒，不佔空間。報導稱香港的「搭棚協會」長期壟斷行業，現有2500多名註冊竹棚工，依賴性嚴重，每年在建築上至少要消耗掉500萬根竹。

陸媒稱，「由於竹子是天然有機材料，極易燃燒。一旦工地出現煙頭、火花或者電氣故障，極容易發生火災，火勢的爬升速度也超乎想像。同時，竹棚很難進行阻燃處理，綁紮用的塑膠繩也易燃，燃燒時會產生大量有毒濃煙，嚴重阻礙逃生與救援。」

對於香港建築施工時使用竹棚架的問題，周思傑提到，目前香港和澳門是全球唯二仍在使用竹棚架的地方，其他地方都已經使用金屬鷹架替代。

周思傑分析，香港使用竹棚架的主要原因有三方面。其一，香港和澳門都屬於空間狹窄地勢起伏的地方，且各種建築物鱗次櫛比，造成很多不規整的稜角，竹棚架在搭建時，其靈活性和兼容性高於金屬鷹架；其二，香港竹棚架相關行業從業員大概有3、4000人，是一個龐大的群體；其三，使用竹棚架的費用更低，和使用金屬棚架相比，竹棚架的費用要低一半。

周思傑認為，以上三個原因，造成現代化程度極高的香港，卻仍在使用傳統的竹棚架的局面。他又指，本次宏福苑起火，竹棚架外面的綠色圍網應該是不合規，才導致火勢迅速蔓延，「符合規定的圍網遇火也不會產生明火的」。

香港《消防條例》規定，住宅樓宇的樓層高達25層，發展商需在樓層之間設隔火層。若建築物高度在地上25至40層之間，則有關建築物的天台可視作避火層。周思傑表示，宏福苑修建於上世紀80年代，距今已有40多年歷史，該建築在修建時，上述條例還未頒布，因此樓宇沒有任何隔火層來阻擋火勢蔓延。

香港以往曾發生過竹棚架的安全事故，周思傑表示，竹棚架本身是安全的，根本原因是工地安全管理不到位。對於本次事故是否會成為推動金屬鷹架徹底取代竹棚架的一次契機，周思傑認為，金屬鷹架會逐漸代替竹棚架，但會考慮多方原因，不會搞一刀切。

