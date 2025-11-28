宏福苑大火是人禍？ 港府巡查16次僅提醒防火

香港宏福苑發生大火時，所有大樓因維修而被棚網包圍。去年已有宏福苑居民向勞工處反映棚網的安全問題，勞工處指過去一年多曾巡查16次維修工程，並曾書面警告提醒承建商須採取適當防火措施。特首李家超被問到大火是否人禍及是否有官員需問責下台，未有正面回應。

香港宏福苑發生奪命大火，事發時屋苑全部8座大樓正進行大維修，外牆架設大型傳統竹棚架，棚架上有綠色的保護幕（棚網），8座大樓都被棚網包圍著。

香港政府昨天宣布，發展局已經與業界會面，商討推進金屬棚架取代竹棚架的路線圖。但社會有不少聲音認為，政府只是將事件委過竹棚，火災主因是棚網質料不合規格導致易燃，才令火勢急速蔓延。

不少網民在香港特首李家超的臉書留言，批評政府轉移線視。有網民指政府「找竹棚做代罪羔羊」、「燒了這麼久，竹棚還在，全部燒掉是（棚）網」。有網友留言，「這次這麼大災難，有需要看一下是否需要問責，及認真檢討。承建商或涉貪污、偷工減料，肯定是罪魁禍首，但政府監管都責無旁貸。這麼大型的屋苑維修，維持這麼長時間，政府部門有沒有現場視察？」

根據「宏福苑居民交流群組」臉書專頁，有宏福苑居民去年兩度向香港勞工處反映棚網的安全問題。當時勞工處回覆指，棚網的作用是「限制物件墮下的範圍」；根據勞工處執行適用於建築地盤的安全條例中，「並沒有涵蓋關於棚網或任何物料的阻燃標準」。

當時勞工處又指，根據視察，宏福苑維修工程並不需要在竹棚架上進行熱工序、使用明火或易燃物品等，「因此，棚網發生火災的風險相對為低」，該處已經提醒承建商必須做好地盤內的防火措施。

宏福苑發生大火後，勞工處11月27日回覆港媒查詢時表示，勞工處自2024年7月至2025年11月，對宏福苑維修工程共進行了16次巡查，核查地盤的安全措施，包括查看棚架上鋪設的棚網的產品質量證書是否符合勞工處要求，並按風險為本的原則，多次以書面警告方式提醒承建商須採取適當防火措施。

勞工處表示，在巡查行動中曾發現工程有不安全高處工作情況，已向承建商發出6張敦促改善通知書和3宗檢控。勞工處最近一次巡查是11月20日，巡查後再次書面提醒承建商採取適當防火措施的必要性。

勞工處又澄清，在巡查中檢視了棚網的產品質量證書，當時的資料顯示棚網的阻燃效能符合「竹棚守則」標準。

李家超27日率領官員會見媒體時，有記者提問，勞工處去年已經收到宏福苑居民投訴防火問題，為何經過這麼長時間不執法。居民想問此次是否「人禍」，有沒有官員或公務員需要問責下台。

李家超沒有正面回應，只表示政府成立3個工作組，其中一個工作組是針對調查和規管工作，包括警方已從刑事方向展開調查；另外會研究如何強化規管，有沒有法例需要修訂。

被問到另一個政府部門屋宇署有沒有巡查過宏福苑的維修工程，李家超表示，過去巡查工作不斷進行，工作小組將研究強化整體監管機制，系統化審視工程安全元素。

香港保安局局長鄧炳強27日表示，消防在滅火和救援過程中發現，涉事大廈外牆的物料包括棚網、保護膜、防水帆布及塑膠布等，在遇火後的火勢蔓延程度，遠比一些合規格材料要猛烈和迅速，認為情況不尋常，當局會深入調查。