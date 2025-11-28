聽新聞
南韓總統李在明臉書韓英中文齊發… 對香港宏福苑大火表示哀悼
據韓聯社報導，南韓總統李在明28日在個人臉書上用韓文、英文和中文發表貼文，就香港大埔宏福苑居民樓火災事故表示哀悼。
李在明表示，香港發生的大樓火災造成大量人員傷亡，包括南韓在內的全世界都陷入深深的悲痛之中。我謹為此次事故的遇難者祈福，祈願逝者安息，並向其家屬致以誠摯慰問。以團結之心，祝願香港早日恢復重建。
他還表示，向在現場全力奮戰的數百名消防救護人員和志願者致以崇高敬意。再次衷心祈願受傷者早日康復、失聯者平安歸來。
日本政府稍早也公布首相高市早苗對於香港多棟高層住宅大廈發生火災發去的慰問電。共同社報導，高市早苗稱，「得悉發生大規模火災，令我深感悲痛。謹此向罹難者表達哀悼，向所有受影響的市民致以由衷的關懷與問候。」
俄羅斯總統普亭則在昨晚直接致電大陸國家主席習近平，就香港火災造成的慘重後果向習近平表示哀悼。據俄羅斯衛星通訊社，克里姆林宮網站上發布的慰問電文中寫道：「尊敬的主席先生，請接受我對香港特別行政區火災造成的慘重後果的沉痛哀悼。請向遇難者家屬和親友轉達我的同情和支持，並祝愿所有傷者早日康復。」
當地時間26日下午，位於香港大埔區的多幢高層住宅樓發生重大火災事故。截至今天，事故已造成近100人遇難。
