宏福苑大火案究責！香港廉政公署再拘捕工程顧問公司2董事

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
在宏福苑大火案導致多人死傷後，香港廉政公署28日拘捕2名工程顧問公司董事。（香港中通社）
香港26日發生於大埔宏福苑的五級大火，導致近百人死亡、多人受傷，香港警方27日拘捕3人後，28日香港廉政公署再度拘捕負責監督巨集福苑維修的工程顧問公司2名董事。

11月27日香港廉政公署即發出聲明，就大埔宏福苑大維修工程懷疑涉及貪污展開調查，廉政公署也向大埔宏福苑火災遇難者致以深切哀悼，並向遇難者家屬、傷者及受災者表示慰問。

由於事件涉及重大公眾利益，廉署成立專案小組，就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污展開全面調查。

香港警方27日已拘捕3人，他們為工程公司負責人，包括2名董事、1名工程顧問。香港廉政公署28日進一步拘捕負責監督宏福苑維修的工程顧問公司2名董事。

根據香港大公文匯網引述消息稱，廉署28日拘捕負責監督宏福苑修葺的工程顧問公司鴻毅建築師有限公司的兩名董事，早上11時許，廉署人員先後押解2人返回九龍灣辦公室搜證。現場所見，被捕董事由廉署職員陪同進入公司，逗留約30分鐘後離開，廉署職員亦帶走多箱證物。根據公司註冊資料，鴻毅建築師有限公司有兩名董事，為吳躍和黃俠然。

這是繼香港警方昨日以「誤殺」罪拘捕3名工程公司董事及工程顧問後，執法部門第二波拘捕行動。

香港宏福苑大火 50家屬看照片認屍 有哭崩有盼奇蹟出現

香港宏福苑惡火 至少34國致哀 教宗發信慰問表悲痛

本該避免的災厄？香港宏福苑大火慘劇已94死，安全疏漏的人禍質疑

宏福苑大火災情慘重 學者分析：重擊港府民望

