宏福苑大火保險 太平香港：會儘快理賠
中資中國太平保險（香港）有限公司今天公布，該公司承保了近日發生大火的香港宏福苑維修工程項目的建築工程全險等，公司已啟動應急機制，積極做好保險理賠。
太平香港是香港上市公司，該公司在官方網頁表示，公司承保了宏福苑維修工程項目的建築工程全險、建築僱員賠償保險以及業主立案法團第三責任險及財產全險、公眾責任險，並承保了部分住戶的家居保險、家傭險。
據公布，太平香港已迅速啟動應急機制，將按照保險合約，堅持「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠」的原則，積極做好保險理賠及客戶服務，盡最大努力協助受影響居民度過難關。
中資中國太平為大型保險公司，擁有三大集團公司，包括中國太平保險集團有限責任公司、中國太平保險集團（香港）有限公司、中國太平保險控股有限公司，太平香港是這些集團的境外公司之一。
港股今天中午收盤，中國太平股價暫報港幣17.5元，下跌2.23%。
