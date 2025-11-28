快訊

宏福苑大火保險 太平香港：會儘快理賠

中央社／ 香港28日電

中資中國太平保險（香港）有限公司今天公布，該公司承保了近日發生大火的香港宏福苑維修工程項目的建築工程全險等，公司已啟動應急機制，積極做好保險理賠。

太平香港是香港上市公司，該公司在官方網頁表示，公司承保了宏福苑維修工程項目的建築工程全險、建築僱員賠償保險以及業主立案法團第三責任險及財產全險、公眾責任險，並承保了部分住戶的家居保險、家傭險。

據公布，太平香港已迅速啟動應急機制，將按照保險合約，堅持「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠」的原則，積極做好保險理賠及客戶服務，盡最大努力協助受影響居民度過難關。

中資中國太平為大型保險公司，擁有三大集團公司，包括中國太平保險集團有限責任公司、中國太平保險集團（香港）有限公司、中國太平保險控股有限公司，太平香港是這些集團的境外公司之一。

港股今天中午收盤，中國太平股價暫報港幣17.5元，下跌2.23%。

香港大火 宏福苑

大火本來可以避免？香港悲憤指控人禍釀災

過去一年多來，已經有居民反映對工程安全的擔憂，卻沒有得到正面回應；面對這起本來可以避免的人禍災厄，在政治環境已經高度中國化下的香港，應該負責的「人」與「制度」該如何問責？

香港大火94死…住戶曝因整修不知失火 感謝管理員逐戶敲門「救命之恩」

香港宏福苑大火累計至少94人死亡，76名傷者中包含11名消防員。一名香港網友昨晚在Threads發文透露，指大部分住客過...

宏福苑火災…港府喊「全面棄用竹棚」 前天文台長曝真禍首：為何追究竹子

香港大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，死傷枕藉。政府昨晚（27日）表示，未來會要求地基全面棄用竹棚，改為使用金屬棚架。前天文台台長林超英其後發文，指「易燃的圍網和發泡膠是明顯的物質禍首」，提出疑問為何「被追究的對象竟然是不易燒着的竹？」

宏福苑內部照片曝光！門窗全是白色發泡膠 網轟：封死逃生路

香港宏福苑大火釀成嚴重傷亡，社群平台再度流傳多張宏福苑的內部照片，顯示窗戶被厚厚的白色發泡膠完全封閉，質疑根本無法通風，更疑似阻礙逃生。該則貼文引起大批網友批評建商做法「離譜」、「害死人」。

宏福苑大火保險 太平香港：會儘快理賠

中資中國太平保險（香港）有限公司今天公布，該公司承保了近日發生大火的香港宏福苑維修工程項目的建築工程全險等，公司已啟動應...

日本首相高市早苗慰問香港火災：深感悲痛

在大陸與日本因為日本首相高市早苗涉台言論而緊張升溫之際，高市早苗28日針對香港大火表示慰問。

