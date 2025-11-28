快訊

整理包／香港宏福苑惡火衝擊亞洲 演藝圈愛心捐款一次看

核三廠重啟時間出爐！經濟部：最快2027年下旬

台灣寶可夢中心開賣16款新品！《寶可夢傳說 Z-A》周邊1秒變主角 1物鐵粉傻眼

日本首相高市早苗慰問香港火災：深感悲痛

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
日本首相高市早苗已經對香港火災表達慰問，圖為高市早苗日前在南非參加G20峰會。（路透）
日本首相高市早苗已經對香港火災表達慰問，圖為高市早苗日前在南非參加G20峰會。（路透）

在大陸與日本因為日本首相高市早苗涉台言論而緊張升溫之際，高市早苗28日針對香港大火表示慰問。

據日本共同社28日報導，日本政府27日公布了高市早苗對於香港多棟高層住宅大廈發生火災發去的慰問電。高市稱，「得悉發生大規模火災，令我深感悲痛。謹此向罹難者表達哀悼，向所有受影響的市民致以由衷的關懷與問候」。

但消息並未明確指出，慰問電的接收對象。

日本駐香港總領事館也已經於27日上午在臉書貼文指出，得知香港北部大埔發生高層住宅大樓火災，造成多位居民不幸罹難，深感痛惜。日本在這困難的時期與香港市民同心相伴。謹向罹難者及其家屬致上哀悼之意，並祈願傷者早日康復。

此前在高市的演論風波後，日本共同社引消息稱，香港政府要求日本領事館官員不要出席原定本月18日由香港政府投資促進辦公室舉辦的日港商務交流活動。經雙方協商，活動已延後。此外，香港政府通知日方，希望取消原定12月初舉行的香港政府經濟政策高級官員與日本駐香港總領事三浦純的會面。

香港特首李家超24日表示，日本領導人發表的相關言論是「極其錯誤的」，嚴重惡化中日人員交流氣氛，亦令很多交流的成效存疑。港府會密切監察所有這方面的發展，「我們的安排必須符合國家尊嚴，以及港人利益」，港府會不斷留意「國家的立場及政策」。李家超說，港府支持中國對日本的外交政策，香港保安局已更新外遊警示網頁的資料，提醒赴日或在日港人應該提高警惕和注意安全；保安局會密切監察事態發展，而香港的航空公司也會為赴日乘客作出調整行程的方便。

香港大火 宏福苑 高市早苗

延伸閱讀

訪日坐高市辦公桌遭駡「國中畢旅」陳宥丞反嗆：青鳥變青蛙

日本政策組合拳推升中長期經濟成長動能 聯邦投信：看好日本多重資產未來表現

高市「台灣有事」後中日關係如何演變？學者：中日若衝突 台灣最倒楣

外媒報導：高市事件透露新現實「川普以美中貿易協議至上」

相關新聞

大火本來可以避免？香港悲憤指控人禍釀災

過去一年多來，已經有居民反映對工程安全的擔憂，卻沒有得到正面回應；面對這起本來可以避免的人禍災厄，在政治環境已經高度中國化下的香港，應該負責的「人」與「制度」該如何問責？

香港大火94死…住戶曝因整修不知失火 感謝管理員逐戶敲門「救命之恩」

香港宏福苑大火累計至少94人死亡，76名傷者中包含11名消防員。一名香港網友昨晚在Threads發文透露，指大部分住客過...

宏福苑火災…港府喊「全面棄用竹棚」 前天文台長曝真禍首：為何追究竹子

香港大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，死傷枕藉。政府昨晚（27日）表示，未來會要求地基全面棄用竹棚，改為使用金屬棚架。前天文台台長林超英其後發文，指「易燃的圍網和發泡膠是明顯的物質禍首」，提出疑問為何「被追究的對象竟然是不易燒着的竹？」

宏福苑內部照片曝光！門窗全是白色發泡膠 網轟：封死逃生路

香港宏福苑大火釀成嚴重傷亡，社群平台再度流傳多張宏福苑的內部照片，顯示窗戶被厚厚的白色發泡膠完全封閉，質疑根本無法通風，更疑似阻礙逃生。該則貼文引起大批網友批評建商做法「離譜」、「害死人」。

宏福苑大火保險 太平香港：會儘快理賠

中資中國太平保險（香港）有限公司今天公布，該公司承保了近日發生大火的香港宏福苑維修工程項目的建築工程全險等，公司已啟動應...

日本首相高市早苗慰問香港火災：深感悲痛

在大陸與日本因為日本首相高市早苗涉台言論而緊張升溫之際，高市早苗28日針對香港大火表示慰問。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。