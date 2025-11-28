快訊

正要赴港拍片！陸網紅喊「這個大火拍下來再說」遭炎上道歉了

香港01／ 撰文：許靖雯
香港大火自當地時間26日延燒至27日清晨，造成大量居民及消防員傷亡。（路透)
近日，香港發生嚴重火災，死亡人數增至94人。在這個令人痛心的時候，大陸美食博主「食貧道」在26日發文，稱團隊計畫前往香港拍攝美食影片，其中一句「這個大火我們打算拍下來再說」被網友罵上熱搜，指責他「吃人血饅頭，沒有看到對逝者的哀悼，只看到對流量的追逐。」

這條微博內容為「現場有小夥伴可以提供資訊的嗎？我們小花明天就到，其實一直在準備《香港吃飯故事》的拍攝，一直沒想好怎麼開機，這個大火我們打算下拍下來再說，另外還加上微博話題＃香港疑似８棟樓目前全在燒＃。」

據了解，當時香港福苑大火的新聞在微博上有很大的關注度。不少網友看到這條發文，紛紛指責不合時宜，「沒良心，大家都擔心人員傷亡，你就想著拍香港火災當自媒體素材」、「不應為流量失掉人文關懷」、「好心寒，一句安慰都沒有，只想著流量」。

「食貧道」帳號創始人張駿，外界稱為「餅叔」，過去曾是傳統媒體的調查記者和戰地記者，後來轉型新媒體，在網上發布一系列打卡美食餐廳、測評時令食材的影片，吸引全網超千萬用戶關注。

隨著發文在網上引發爭議，「食貧道」次日發布道歉聲明。「餅叔」張駿稱，「抱歉我昨天發微博的時候太著急了，沒有注意好措辭。」

他稱，香港大火期間，自己正在巴基斯坦喀什米爾地區，信號很差，當時因為太著急，就發了那條微博，主要是想找到當地能給我們提供準確資訊的人。但我後來意識到，「先拍下來再說」這樣的表達非常輕率，對受害者也確實不尊重，這是我自己的問題，我誠懇道歉。

但大部分網友並不接受他的道歉，認為他只是害怕掉粉，影響流量，並不是真心表達歉意。但也有一些「餅叔」粉絲挺他，認為發言只是無心之失，希望大家多多理解。

文章授權轉載自《香港01》

香港大火 宏福苑 網紅

