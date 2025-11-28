快訊

遭網友爆料算命不專業「13分鐘收費5800」 詹惟中：我若不準一律退費

太強！Meta推「WorldGen」VR技術 普通人可以1鍵生成3D世界

台灣YTR開出大谷翔平「神卡」！價值破台幣3千萬 網嗨：原地財富自由

宏福苑火災 香港賽馬會捐款4億元、多家港陸企捐款

中央社／ 香港28日電
香港賽馬會示意圖。(中通社)
香港賽馬會示意圖。(中通社)

被譽為香港最大慈善機構的賽馬會宣布捐款港幣1億元（約合新台幣4億元）援助大埔宏福苑大火受災居民；此外，陸續有香港及中國大陸富商及企業捐款。

馬會昨晚宣布，將會透過「賽馬會緊急援助基金」提供1億元的援助，以解決傷者及罹難者家屬的燃眉之急，而這只是馬會的首批援助，未來將會提供更多支援。

據公布，1億元的援助金包括向每名死者家屬發放15萬元（新台幣60萬元）緊急援助金、向傷勢嚴重的災民發放10萬元（40萬元），以及資助受災居民入住臨時住屋所需資金等。

除了馬會，本地和中國大陸一些富商、企業連日來先後宣布捐款援助受災民眾，包括李嘉誠基金會、公益金、李兆基基金、九龍倉、滙豐和恆生銀行、霍英東基金、周大福集團、新鴻基地產、信和集團及黃廷方慈善基金、邵氏基金會、招商局、中銀香港、友邦香港等，各方捐款超過2000萬元以上。

此外，中國大陸馬雲公益基金會、騰訊公益慈善基金會、阿里巴巴集團、華潤慈善基金、順豐、特步集團等也宣布捐款2000萬元至3000萬元不等。

其他捐款的陸企還包括農夫山泉、安踏集團、螞蟻集團、香港小米基金會、復星基金會、信義集團、字節跳動（香港）、比亞迪、百度、滴滴、聯想香港及J&T極兔速遞等，各捐款千萬元。

香港大火 宏福苑

宏福苑內部照片曝光！門窗全是白色發泡膠 網轟：封死逃生路

香港宏福苑大火死傷慘重 蔣萬安：北市針對老舊社區集合住宅稽查

宏福苑火災…港府喊「全面棄用竹棚」 前天文台長曝真禍首：為何追究竹子

香港宏福苑惡火死者逾94人 蔣萬安臨時取消菊展行程開跨局處會議

香港宏福苑惡火死者增至94人 7座大樓將爆破入內搜救

香港新界大埔區高樓住宅「宏福苑」26日發生大火，造成嚴重傷亡，港媒香港01報導，香港消防處表示，截至28日上午7時，事故...

香港大火94死…住戶曝因整修不知失火 感謝管理員逐戶敲門「救命之恩」

香港宏福苑大火累計至少94人死亡，76名傷者中包含11名消防員。一名香港網友昨晚在Threads發文透露，指大部分住客過...

宏福苑火災…港府喊「全面棄用竹棚」 前天文台長曝真禍首：為何追究竹子

香港大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，死傷枕藉。政府昨晚（27日）表示，未來會要求地基全面棄用竹棚，改為使用金屬棚架。前天文台台長林超英其後發文，指「易燃的圍網和發泡膠是明顯的物質禍首」，提出疑問為何「被追究的對象竟然是不易燒着的竹？」

宏福苑大火住戶救貓逃命 香港網友建議1物最容易成功 平時要火警演習

香港宏福苑社區大火累計已94人死亡，有住戶以洗衣網袋包住愛貓一起逃生，引起討論。也有香港網友在Threads分享，因為曾...

宏福苑內部照片曝光！門窗全是白色發泡膠 網轟：封死逃生路

香港宏福苑大火釀成嚴重傷亡，社群平台再度流傳多張宏福苑的內部照片，顯示窗戶被厚厚的白色發泡膠完全封閉，質疑根本無法通風，更疑似阻礙逃生。該則貼文引起大批網友批評建商做法「離譜」、「害死人」。

大火後港府要求建案「7天內交棚架阻燃性報告」 將擬金屬棚架路線圖

香港大埔宏福苑五級大火導致近百人死亡、多人受傷，由於事發時大樓正在維修，外牆搭滿竹製棚架，被認為與火災的擴散有所聯繫，港...

