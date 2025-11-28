快訊

宏福苑大火災情慘重 學者分析：重擊港府民望

中央社／ 台北28日電
香港宏福苑大火造成嚴重死傷，累計至少94人死亡。圖為消防救援人員穿梭於火場附近。中新社
香港宏福苑大火造成嚴重死傷，累計至少94人死亡。圖為消防救援人員穿梭於火場附近。中新社

香港大埔宏福苑社區26日發生香港史上最嚴重的火災之一，至今已94人罹難。分析指出，這次災情無可避免將重擊港府民望，至於是否有官員會因此下台，就要看港府如何考慮和處理。

具有中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」昨天發文說，香港在建築安全方面有著不錯的紀錄，但這次讓人失望，沒有想到會出現這樣的情況，也沒有想到安全隱患如此突出。

文章指出，中國大陸基本已全面使用金屬棚架取代竹棚，但在這次事故中見到香港仍然使用竹棚架，可能因此而助長火勢，若再加上不合格的網布和有人抽菸，更暴露出安全管理上的重大疏漏。

香港理工大學香港專上學院講師陳偉強接受新加坡聯合早報訪問時則表示，這起火災有可能是百年來香港最嚴重的火災之一。由於宏福苑外圍的維修工程涉嫌使用違規物料，導致大火一發不可收拾，許多港人都質疑政府相關部門巡查時未能發現問題，存在失責問題。

報導引述陳偉強分析，「這件事無可避免將會對本屆特區政府的民望帶來重大的打擊。至於是否有官員要下台，就要視乎政府如何考慮和處理了」。

陳偉強指出，香港進行維修工程一直是使用竹架搭棚，容易燃燒，並引發「火燒連環船」之災，10多年前就已引起關注。有人曾提出要禁止使用竹棚做維修工程，但港府、立法會都沒有推動相關議題，因此立法會的威望也會受到影響。

他並認為，香港新一屆立法會選舉即將舉行，由於港府目前必須集中精力應對火災，若再花人力物力辦選舉，會被人質疑，因此選舉有可能延後。

截至今天清晨，香港宏福苑大火已造成94人死亡、78人受傷，當中有12人危急、28人重傷。大火目前已大致撲滅，消防人員仍在搜尋死傷者，由於仍有失聯者，不排除死亡人數會有所增加。

香港大火 宏福苑

