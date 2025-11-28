快訊

追蹤宏福苑每戶消息！「報平安APP」顯示2棟傷亡慘重 黑格子令人心碎

聯合新聞網／ 綜合報導
香港大埔宏福苑五級火警，8棟中有7棟受火舌侵襲，至今仍有上百人失聯。 香港中通社
香港大埔宏福苑五級火警，8棟中有7棟受火舌侵襲，至今仍有上百人失聯。 香港中通社

香港新界大埔區高樓住宅「宏福苑」26日發生大火，造成嚴重傷亡，該起事故已造成94人罹難，其中包括一名消防員。有香港網友在Threads分享由民間自製的「宏福苑報平安」網站，從住戶親友提供的消息顯示，宏福苑8棟高樓中，以E、F棟傷亡最為慘重，其他則有零星求救消息。

網友在社群上曝光一個由民間義務製作的「宏福苑報平安」網站（taipo-fire.web.app），該APP內標示多棟大樓的最新住戶狀態，其中以E、F棟情況最嚴重。該網站強調並非官方平台，所有資料由各方住戶親友提供，並將於災後徹底銷毀。

該APP以綠色格子顯示為「報平安」、紅色、橘色格子顯示為「尋人／失聯」、紫色格子為「複雜狀況」、黑色格子則為「已離世」。不少人看到APP資訊後表示：「看到黑色格子（表示已確認死亡）就心痛到不敢看。」

從親友提供的資訊中可見，有人正在尋人，並標示出失聯者的特徵以利於辨示，有的表示該戶需要協助。不少人除了尋人外，也標示出家中的貓狗需協尋。許多網友感謝平台提供資訊，但也有人擔心準確度，作者則多次親回「連結在這裡」、「資料是親友回報」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

從住戶親友提供的消息顯示，全8棟高樓中，以E、F棟傷亡最為慘重，其他則有零星求救消息。圖擷自「宏福苑報平安」網站
從住戶親友提供的消息顯示，全8棟高樓中，以E、F棟傷亡最為慘重，其他則有零星求救消息。圖擷自「宏福苑報平安」網站

香港大埔宏福苑集合住宅的樓棟分布圖。圖擷自香港房屋委員會
香港大埔宏福苑集合住宅的樓棟分布圖。圖擷自香港房屋委員會

香港大火 宏福苑

