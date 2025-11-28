香港宏福苑大火震驚全球 教宗良十四世致哀

快訊

中央社／ 香港28日電
羅馬天主教教宗良14世。（歐新社）
香港大埔宏福苑大火至今已導致94人死亡，香港大部分報章的報頭及標題今天套黑，以示哀悼。此外，教宗良十四世及多國領導人、外長和駐港總領館也透過不同形式對死傷者和家屬致哀或慰問。

截至今天清晨，這場大火已造成94人死亡、78人受傷，當中有12人危急、28人重傷。

目前大火已大致撲滅，消防員仍在搜尋死傷者，由於仍有失聯者，不排除死亡人數會有所增加。

對於這場慘劇，香港大部分報章報頭及頭版標題今天套黑，以示哀悼。

香港經濟日報並發表社評表示，大火肇因仍在調查中，警方懷疑承包商使用不符合防火標準的物料所致，政府除了即時加強巡查排除隱患之外，還要對涉事者追責，並檢視法規是否有漏洞並作出糾正。

另外，綜合外電及本地媒體的報導，教宗良十四世向天主教香港教區主教周守仁樞機就大火發出唁電，表示為此感到悲痛。

澳洲總理、俄羅斯總統、日本首相、英國外相、加拿大外長，以及美國、法國、菲律賓、韓國、紐西蘭、南非、墨西哥等30個國家駐港總領事館及歐盟分別以不同形式向大火死傷者及家屬致哀和慰問。

網上資料顯示，以這場大火至今的死亡人數計算，它是香港歷史上第6起死亡人數較多的火災，是近80年來死亡人數最多的一次。

