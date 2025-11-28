宏福苑火災…港府喊「全面棄用竹棚」 前天文台長曝真禍首：為何追究竹子

香港大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，死傷枕藉。政府昨晚（27日）表示，未來會要求地基全面棄用竹棚，改為使用金屬棚架。前天文台台長林超英其後發文，指「易燃的圍網和發泡膠是明顯的物質禍首」，提出疑問為何「被追究的對象竟然是不易燒着的竹？」

林超英在社交媒體上發文，先提出問題「為甚麼保護棚架工人的『圍網』，會變成毀人家園的殺人兇手？」，然後再提出「易燃的圍網和發泡膠是明顯的物質禍首，何以被追究的對象竟然是不易燒着的竹？」。

他續說，2009年為工程界保就業的「屋宇更新大行動」開始，從那時起「全港無數人吃了大茶飯團夥的苦」，除了需支付金錢，還要長年累月「在不人道的全面圍封中生活」，沒人理會的同時，現在又要面對火災的死亡威脅。

林超英連問數個問題，「﻿保就業重要，那麼普羅市民的有尊嚴生活呢？」；「﻿維修為了改善生活，何以變成死亡陷阱？」；「為甚麼出事，只見『物質』，不見『人』和『制度』？」最後，他指高興警隊拘捕了涉事的工程公司人員，但其他部門又有甚麼行動？

文章授權轉載自《香港01》