快訊

棒球／12強電影《絕勝》選角引熱議！網吐槽：像全民大悶鍋

東京羽田機場二航廈廁所大規模故障 7成馬桶無法沖水

女掀衣「露頭燈」惡搞好市多黑五 1男1女到案稱：臨時起意

聽新聞
0:00 / 0:00

宏福苑火災…港府喊「全面棄用竹棚」 前天文台長曝真禍首：為何追究竹子

香港01／ 撰文：吳美松
香港宏福苑大廈26日下午發生嚴重高樓大火，造成嚴重傷亡。（路透）
香港宏福苑大廈26日下午發生嚴重高樓大火，造成嚴重傷亡。（路透）

香港大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，死傷枕藉。政府昨晚（27日）表示，未來會要求地基全面棄用竹棚，改為使用金屬棚架。前天文台台長林超英其後發文，指「易燃的圍網和發泡膠是明顯的物質禍首」，提出疑問為何「被追究的對象竟然是不易燒着的竹？」

林超英在社交媒體上發文，先提出問題「為甚麼保護棚架工人的『圍網』，會變成毀人家園的殺人兇手？」，然後再提出「易燃的圍網和發泡膠是明顯的物質禍首，何以被追究的對象竟然是不易燒着的竹？」。

他續說，2009年為工程界保就業的「屋宇更新大行動」開始，從那時起「全港無數人吃了大茶飯團夥的苦」，除了需支付金錢，還要長年累月「在不人道的全面圍封中生活」，沒人理會的同時，現在又要面對火災的死亡威脅。

林超英連問數個問題，「﻿保就業重要，那麼普羅市民的有尊嚴生活呢？」；「﻿維修為了改善生活，何以變成死亡陷阱？」；「為甚麼出事，只見『物質』，不見『人』和『制度』？」最後，他指高興警隊拘捕了涉事的工程公司人員，但其他部門又有甚麼行動？

延伸閱讀：

宏福苑五級火｜法團主席：工程公司稱曾做棚網防火測試並提供證書

大埔宏福苑火災｜程式設計師用AI花半小時　建報平安尋人資訊網

文章授權轉載自《香港01》

香港大火 宏福苑

相關新聞

香港宏福苑惡火死者增至94人 7座大樓將爆破入內搜救

香港新界大埔區高樓住宅「宏福苑」26日發生大火，造成嚴重傷亡，港媒香港01報導，香港消防處表示，截至28日上午7時，事故...

77年來最慘 香港宏福苑大火已83死77傷

香港新界大埔區高樓住宅社區「宏福苑」從前天下午大火燃燒至昨天傍晚才全部控制，香港消防處統計，截至28日凌晨零時，已造成八十三人死亡（包括一名消防員），另有七十七人受傷。香港特首李家超昨晚表示，起火的七棟大樓火勢已全部控制，港府已開放九個庇護中心供居民緊急住宿。

香港大火94死…住戶曝因整修不知失火 感謝管理員逐戶敲門「救命之恩」

香港宏福苑大火累計至少94人死亡，76名傷者中包含11名消防員。一名香港網友昨晚在Threads發文透露，指大部分住客過...

東北季風推波助瀾 施工物料違規加上煙囪效應…火勢暴走

香港新界大埔區宏福苑災情嚴重列最高級別的五級，此次大火發生在高密度的高層住宅樓宇，救火和救援行動難度極大；且火勢迅速蔓延...

宏福苑火災…港府喊「全面棄用竹棚」 前天文台長曝真禍首：為何追究竹子

香港大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，死傷枕藉。政府昨晚（27日）表示，未來會要求地基全面棄用竹棚，改為使用金屬棚架。前天文台台長林超英其後發文，指「易燃的圍網和發泡膠是明顯的物質禍首」，提出疑問為何「被追究的對象竟然是不易燒着的竹？」

宏福苑大火住戶救貓逃命 香港網友建議1物最容易成功 平時要火警演習

香港宏福苑社區大火累計已94人死亡，有住戶以洗衣網袋包住愛貓一起逃生，引起討論。也有香港網友在Threads分享，因為曾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。