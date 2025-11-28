宏福苑內部照片曝光！門窗全是白色發泡膠 網轟：封死逃生路

香港宏福苑大火釀成嚴重傷亡，社群平台再度流傳多張宏福苑的內部照片，顯示窗戶被厚厚的白色發泡膠完全封閉，根本無法通風，更疑似阻礙逃生。該則貼文引起大批網友批評建商做法「離譜」、「害死人」。

網友表示，宏福苑內的窗框四周被發泡膠密封，完全看不到外面的景象。也有住戶早在去(2024)年即在社群上分享家中廚房通往曬衣的陽台大門，同樣是被封死。

更有人痛批，在仍住人的房子裡使用發泡膠，除貪圖降低成本的利益，發泡膠在燃燒後會釋放有毒氣體，嚴重影響到居民及消防員的生命安全，「即便不是專家都知道這樣做很危險」，作為建築工程的公司居然不知此事，相當離譜。

網友為居民哀嘆：「住戶在沒有陽光的房子內生活超過半年至一年」、「熬到差不多要完工了，結果被燒成一無所有」。網友甚至找到宏福苑過往的銷售紀錄，顯示該區兩房的房子賣價達港幣398萬元(約台幣1600萬元)，驚呼「好貴」、「香港房子貴到你無法想像」。