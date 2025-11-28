快訊

遭網友爆料算命不專業「13分鐘收費5800」 詹惟中：我若不準一律退費

太強！Meta推「WorldGen」VR技術 普通人可以1鍵生成3D世界

台灣YTR開出大谷翔平「神卡」！價值破台幣3千萬 網嗨：原地財富自由

聽新聞
0:00 / 0:00

宏福苑內部照片曝光！門窗全是白色發泡膠 網轟：封死逃生路

聯合新聞網／ 綜合報導
香港大埔宏福苑社區26日失火，畫面中可見家家戶戶的門窗都被白色發泡膠封死。 法新社
香港大埔宏福苑社區26日失火，畫面中可見家家戶戶的門窗都被白色發泡膠封死。 法新社

香港宏福苑大火釀成嚴重傷亡，社群平台再度流傳多張宏福苑的內部照片，顯示窗戶被厚厚的白色發泡膠完全封閉，根本無法通風，更疑似阻礙逃生。該則貼文引起大批網友批評建商做法「離譜」、「害死人」。

網友表示，宏福苑內的窗框四周被發泡膠密封，完全看不到外面的景象。也有住戶早在去(2024)年即在社群上分享家中廚房通往曬衣的陽台大門，同樣是被封死。

更有人痛批，在仍住人的房子裡使用發泡膠，除貪圖降低成本的利益，發泡膠在燃燒後會釋放有毒氣體，嚴重影響到居民及消防員的生命安全，「即便不是專家都知道這樣做很危險」，作為建築工程的公司居然不知此事，相當離譜。

網友為居民哀嘆：「住戶在沒有陽光的房子內生活超過半年至一年」、「熬到差不多要完工了，結果被燒成一無所有」。網友甚至找到宏福苑過往的銷售紀錄，顯示該區兩房的房子賣價達港幣398萬元(約台幣1600萬元)，驚呼「好貴」、「香港房子貴到你無法想像」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

香港大火 宏福苑

延伸閱讀

怪錯竹棚鷹架了？香港宏福苑大火延燒多棟樓 網激辯：關鍵在它非竹棚

宏福苑火災…港府喊「全面棄用竹棚」 前天文台長曝真禍首：為何追究竹子

香港人超暖！好心男願提供新屋讓宏福苑災民暫住「我家也還有空房」

香港宏福苑大火已救出55人 一名男性在16樓梯間幸運生還

相關新聞

香港宏福苑惡火死者增至94人 7座大樓將爆破入內搜救

香港新界大埔區高樓住宅「宏福苑」26日發生大火，造成嚴重傷亡，港媒香港01報導，香港消防處表示，截至28日上午7時，事故...

香港大火94死…住戶曝因整修不知失火 感謝管理員逐戶敲門「救命之恩」

香港宏福苑大火累計至少94人死亡，76名傷者中包含11名消防員。一名香港網友昨晚在Threads發文透露，指大部分住客過...

宏福苑火災…港府喊「全面棄用竹棚」 前天文台長曝真禍首：為何追究竹子

香港大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，死傷枕藉。政府昨晚（27日）表示，未來會要求地基全面棄用竹棚，改為使用金屬棚架。前天文台台長林超英其後發文，指「易燃的圍網和發泡膠是明顯的物質禍首」，提出疑問為何「被追究的對象竟然是不易燒着的竹？」

宏福苑大火住戶救貓逃命 香港網友建議1物最容易成功 平時要火警演習

香港宏福苑社區大火累計已94人死亡，有住戶以洗衣網袋包住愛貓一起逃生，引起討論。也有香港網友在Threads分享，因為曾...

宏福苑內部照片曝光！門窗全是白色發泡膠 網轟：封死逃生路

香港宏福苑大火釀成嚴重傷亡，社群平台再度流傳多張宏福苑的內部照片，顯示窗戶被厚厚的白色發泡膠完全封閉，質疑根本無法通風，更疑似阻礙逃生。該則貼文引起大批網友批評建商做法「離譜」、「害死人」。

大火後港府要求建案「7天內交棚架阻燃性報告」 將擬金屬棚架路線圖

香港大埔宏福苑五級大火導致近百人死亡、多人受傷，由於事發時大樓正在維修，外牆搭滿竹製棚架，被認為與火災的擴散有所聯繫，港...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。