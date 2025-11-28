宏福苑大火引燃工安關切 港府即日起巡查建築工地

快訊

中央社／ 台北28日電
香港大埔宏福苑社區26日發生大火，截至今28日清晨六，已造成94人遇難，另有76人受傷。 （路透）
香港宏福苑社區一把火燒出外界對工安的關切，港府勞工處表示，今天起將展為期兩週的特別執法行動，在全港巡查架有大型棚架的建築維修工地防火設施等，並考慮以更具耐燃性的金屬棚架全面取代傳統的竹棚。

位於新界大埔的宏福苑社區26日發生香港數十年來最嚴重的火災，目前為止死亡人數增至94人，火勢幾乎完全撲滅，救援人員正在燒毀的高樓中搜尋逾百名失蹤者。

宏福苑慘重的災情引起香港社會對工地安全的關注，據香港星島日報，港府勞工處發言人昨天表示，將於28日起展開為期兩週的全港性特別執法行動，巡查架設有大型棚架的樓宇維修工程工地的防火設施及火災應變安排，包括檢查棚架上的保護幕（棚網）符合阻燃性的認可標準，以保障工作安全。

此外，也會巡查正進行外牆大維修而有架設大型竹棚架的樓宇，確保設置棚架上的棚網符合相關工作守則或指引的要求。

據表示，行動期間若發現違反職業安全及健康法例事項將嚴厲執法，包括發出「暫時停工通知書」及「敦促改善通知書」，以及提出檢控而不給予警告，以遏止不安全作業。

另一方面，外界將宏福苑這次災情的矛頭指向當地隨處可見的古老建材和傳統技藝竹鷹架。對此，港府政務司司長陳國基昨天表示，港府發展局正與業界討論制訂路線圖，目標是在合適的工作環境下，以更具耐燃性的金屬棚架全面取代傳統的竹棚。

對於以金屬棚架取代傳統竹棚，港九搭棚同敬工會理事長何炳德表示，這次火災成因是棚架上有易燃物，「如果有助燃物在燒，什麼材料都會倒塌」。

何炳德並提到，本港只有「10間左右」大型公司具有能力進行金屬棚工程，若全面以金屬棚取代竹棚，普通中小企根本沒有資金，「恐怕幾百間公司要倒閉」。

香港大火 宏福苑

