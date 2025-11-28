香港大火 中共港澳辦組「工作小組」自北京南下協助救災

香港大埔宏福苑大火截至今日上午已造成94人死亡，多人受傷，在中共總書記習近平要求中央港澳辦、中聯辦支持港府權力撲滅火災後，位在北京的中共港澳辦在27日已經組織「工作小組」、並派遣兩位副主任，依次南下香港協助救災。

據大陸國務院港澳事務辦公室11月27日消息，中共中央港澳工作辦公室主任夏寶龍第一時間部署組建「中央港澳工作辦公室工作小組」赴港協助開展救災工作。工作小組由中央港澳工作辦公室副主任農融率領，於11月27日淩晨出發，早上抵達香港開展工作。另按照夏寶龍部署要求，中央港澳工作辦公室分管日常工作的副主任徐啟方（正部長級）於11月27日下午赴港協助開展救災工作。

而「中央政府駐港聯絡辦」微信公眾號28日上午消息指出，11月27日下午，中央港澳辦副主任、大陸國務院港澳辦副主任、香港中聯辦主任周霽，中央港澳辦副主任、國務院港澳辦副主任農融前往元朗博愛醫院，探望慰問參與火災救援受傷的消防員曾智燊、張頌豪和張伯樅及其家屬。

此前，周霽已表態「中央政府將繼續全力支持特區政府做好救災救援工作。特區政府如有消防救援和人員救治等方面的任何需求，中央政府將全力支援。相信香港同胞定會團結一心、共克時艱」。

至目前，中共中央港澳辦已經有3位副主任在香港協助處理大火後續事宜，包含周霽、農融、徐啟方。

而香港中聯辦則是在中央港澳辦指導下，已成立「應急專班」，官方指其連夜持續開展工作，密切跟進火災事故救援情況，與香港特區政府保持密切溝通，並配合協調有關部門和地方提供必要援助。

另綜合大陸經濟日報、紅網等消息，11月27日有多家大陸企業宣布支援香港火災，包含安踏、阿里巴巴、京東、字節、小米、螞蟻集團、攜程、網易、騰訊、比亞迪、361度、小鵬汽車、華潤集團、中國平安等，幾乎都捐贈了500萬至3,000萬港幣的善款與物資。

而大火發生後，鄰近香港的深圳26日晚間，已在蓮塘口岸組織諸多深圳消防車隊緊急集結，遭網傳是隨時待命馳援香港大埔火災，但當晚香港消防處回應媒體求證時表示，目前沒有向內地（大陸）要求支援，深圳消防單位也指這是例行的拉動測試，目前隊伍並未前往香港支援。香港政務司司長陳國基27日會見媒體時，表示感謝廣東省消防救援總隊和深圳市消防救援支隊借出無人機等設備，幫助香港消防處進行現場勘察等工作。