香港人超暖！好心男願提供新屋讓宏福苑災民暫住「我家也還有空房」

香港大埔宏福苑於11月26日星期三發生五級大火災造成多人死傷，不少市民盡心盡力幫助受大火影響的居民。火警首天已有許多街坊及區外人士捐助物資及出力做義工施以援手，至翌日周四中午更有善心港人男子更在網上發文，表示可借出剛交屋的「4房2廁」從未住過的單位，供受影響人士免費短期入住，預料可容納6至8人，「非受影響居民非誠勿擾」，更指自己居於九龍，家中有空房可再收容有需要人士。善心男的舉動感動許多網友，大讚「香港人也太暖」。

大埔宏福苑五級大火造眾多成傷亡，各界為居民平安送上祝福，同時出心出力。大火讓居民們痛失居所，政府會提供過渡性房屋向居民提供單位及床位，有酒店願提供客房予有需要居民之餘，甚至有網友發文樂意提供單位予受影響居民暫住。

該善心港男在Threads上發文，表示在南區有交屋不久的單位，尚未入住，有4房2廁應可容納6至8人，「可短期內免費提供入住」。甚至表示自已目前獨居於九龍區，有空房可讓有需要的宏福苑居民暫住，「不嫌棄的話可以跟我說，有需要可喊我，希望可以幫到大家」。

善心男強調只想幫助宏福苑受影響居民，「非受影響居民非誠勿擾，能力有限未必可以滿足到各位所需嘅要求，只能提供短期居住服務」。

事件令網友感動，「香港人也太暖」、「多謝你！！真好的人，希望你未來當房東」、「又高又帥又有錢又好心，祝好人一世平安」、「好人一生平安」、「好心有好報」、「我也好想提供房間，但家裡太亂那間空房又沒有床，好多謝你願意」。

雖是好人好事，但也有不少網友提供屋主要保障自己，「好人有好報，但記得都要簽份文件，保障自己權益」、「有需要可以提供合約文件，首先要保障自己」。

