快訊

雲林張家權勢現裂痕？「站錯邊」恐埋張嘉郡接班伏筆

出門要戴口罩！鄭明典：沙塵影響持續「這次PM10偏高」

雲林男阿布達比轉機被杜拜警扣留5天 今凌晨獲釋妻子跨海報平安

香港宏福苑大火死亡人數攀升 已累計94人死亡…包含1名消防員

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
香港大埔宏福苑社區26日發生大火，截至今28日清晨六，已造成94人遇難，另有76人受傷。 （路透）
香港大埔宏福苑社區26日發生大火，截至今28日清晨六，已造成94人遇難，另有76人受傷。 （路透）

據港媒《香港01》報導，根據香港消防處清晨消息，截至今天上午6時，香港大埔宏福苑大火已造成94人死亡，當中一名死者為消防員，另由消防處處理的傷者共有76人，包括11名消防員。

稍早的消息並稱，在火勢被撲滅後，宏福苑再有大廈一個單位起火，據了解，該現場為宏福苑八幢大樓中的「宏道閣」。該單位冒出明顯火光，橙紅色火舌由窗框位向上湧出，冒出大量濃煙。消防升起雲梯，嘗試接近火源射水撲火，火勢愈趨猛烈，波及屋內其他位置。

《星島日報》則於凌晨1時27分報導，消防處副處長陳慶勇表示，預計28日早上9點前可以完成7幢全部單位爆破救援，以確保無人被困，至晚上完成滅火工作。陳慶勇指滅火行動大致完成，仍有4個單位要滅火，其他單位則灑水降溫，避免死灰復燃，其後將全力救援，包括處理餘下25個求助個案，部份在宏昌閣、宏泰閣的較高層位置。

《星島日報》報導稱，大埔宏福苑五級大火造成嚴重死傷，全城哀痛不已。香港天文台網站於今凌晨罕有轉為黑白色，以示悼念。頁面展示列紅色火災危險警告，提醒市民小心防火。天文台清晨表示，一股達強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸，為本港帶來非常乾燥的天氣。今早市區氣溫普遍下跌至16至17度，新界部分地區更再低數度，相對濕度跌至40%或以下，環境清涼而乾燥。

報導稱，香港多間企業、機構紛紛撥款支持賑災及提供支援。其中恒基兆業地產集團表示，為緊急支援大埔宏福苑火災受影響人士，李兆基基金將捐款3000萬港元，用於緊急救援及過渡安置，「我們對事件深感難過，並向所有受災人士致以誠摯的慰問。」而新鴻基地產則將捐出2000萬元作緊急支援。集團旗下「帝」系酒店將免費提供共160 個房間給有需要的災民緊急暫住。

香港大火 宏福苑

延伸閱讀

宏福苑大火數百人失聯！香港工程師「花30分鐘」AI製作報平安尋人APP

香港宏福苑大火持續搜救　增至75人喪命

香港宏福苑大火已救出55人 一名男性在16樓梯間幸運生還

香港宏福苑遭惡火吞噬…罹難者增至65人！倖存民眾憶驚魂：打開窗就看見濃煙

相關新聞

香港宏福苑惡火死者增至94人 7座大樓將進行爆破

香港新界大埔區高樓住宅「宏福苑」26日發生大火，造成嚴重傷亡，港媒香港01報導，香港消防處表示，截至28日上午7時，事故...

77年來最慘 香港宏福苑大火已83死77傷

香港新界大埔區高樓住宅社區「宏福苑」從前天下午大火燃燒至昨天傍晚才全部控制，香港消防處統計，截至28日凌晨零時，已造成八十三人死亡（包括一名消防員），另有七十七人受傷。香港特首李家超昨晚表示，起火的七棟大樓火勢已全部控制，港府已開放九個庇護中心供居民緊急住宿。

香港大火94死…住戶曝因整修不知失火 感謝管理員逐戶敲門「救命之恩」

香港宏福苑大火累計至少94人死亡，76名傷者中包含11名消防員。一名香港網友昨晚在Threads發文透露，指大部分住客過...

東北季風推波助瀾 施工物料違規加上煙囪效應…火勢暴走

香港新界大埔區宏福苑災情嚴重列最高級別的五級，此次大火發生在高密度的高層住宅樓宇，救火和救援行動難度極大；且火勢迅速蔓延...

宏福苑大火住戶救貓逃命 香港網友建議1物最容易成功 平時要火警演習

香港宏福苑社區大火累計已94人死亡，有住戶以洗衣網袋包住愛貓一起逃生，引起討論。也有香港網友在Threads分享，因為曾...

香港宏福苑大火死亡人數攀升 已累計94人死亡…包含1名消防員

據港媒《香港01》報導，根據香港消防處清晨消息，截至今天上午6時，香港大埔宏福苑大火已造成94人死亡，當中一名死者為消防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。