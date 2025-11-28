香港宏福苑大火死亡人數攀升 已累計94人死亡…包含1名消防員

據港媒《香港01》報導，根據香港消防處清晨消息，截至今天上午6時，香港大埔宏福苑大火已造成94人死亡，當中一名死者為消防員，另由消防處處理的傷者共有76人，包括11名消防員。

稍早的消息並稱，在火勢被撲滅後，宏福苑再有大廈一個單位起火，據了解，該現場為宏福苑八幢大樓中的「宏道閣」。該單位冒出明顯火光，橙紅色火舌由窗框位向上湧出，冒出大量濃煙。消防升起雲梯，嘗試接近火源射水撲火，火勢愈趨猛烈，波及屋內其他位置。

《星島日報》則於凌晨1時27分報導，消防處副處長陳慶勇表示，預計28日早上9點前可以完成7幢全部單位爆破救援，以確保無人被困，至晚上完成滅火工作。陳慶勇指滅火行動大致完成，仍有4個單位要滅火，其他單位則灑水降溫，避免死灰復燃，其後將全力救援，包括處理餘下25個求助個案，部份在宏昌閣、宏泰閣的較高層位置。

《星島日報》報導稱，大埔宏福苑五級大火造成嚴重死傷，全城哀痛不已。香港天文台網站於今凌晨罕有轉為黑白色，以示悼念。頁面展示列紅色火災危險警告，提醒市民小心防火。天文台清晨表示，一股達強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸，為本港帶來非常乾燥的天氣。今早市區氣溫普遍下跌至16至17度，新界部分地區更再低數度，相對濕度跌至40%或以下，環境清涼而乾燥。

報導稱，香港多間企業、機構紛紛撥款支持賑災及提供支援。其中恒基兆業地產集團表示，為緊急支援大埔宏福苑火災受影響人士，李兆基基金將捐款3000萬港元，用於緊急救援及過渡安置，「我們對事件深感難過，並向所有受災人士致以誠摯的慰問。」而新鴻基地產則將捐出2000萬元作緊急支援。集團旗下「帝」系酒店將免費提供共160 個房間給有需要的災民緊急暫住。