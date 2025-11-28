快訊

宏福苑大火數百人失聯！香港工程師「花30分鐘」AI製作報平安尋人APP

香港01／ 撰文：勞顯亮
年輕工程師用AI生成APP，整合香港宏福苑住戶平安資訊，圖為示意圖。圖／AI生成
年輕工程師用AI生成APP，整合香港宏福苑住戶平安資訊，圖為示意圖。圖／AI生成

大埔宏福苑五級火災，奪去多人性命，有200多人失蹤或失聯，失蹤者親友心急如焚。周三（11月26日）事發當晚有香港人建立「宏福苑報平安Web App」網站，助市民尋找失聯的親友。寫程式的是30歲的程式設計師Nathan，他接受《香港01》訪問說，看見有市民自發製作的Google Sheet網上表格，因太多人登入而無法更新，因此用AI花了半小時完成製作網站，希望能將尋人資料可視化，幫到市民。

Nathan說，當晚下班後約10點回到家中，看到火勢依然猛烈，網上有太多尋人資訊，不少街坊群組自發建立的Google Sheet網上表格，因為太多人同時登入，已經無法更新，因此計畫建立網站來整合尋親資訊。

宏福苑報平安Web App，協助市民尋找火災失蹤或失聯的親友。圖/取自香港01
宏福苑報平安Web App，協助市民尋找火災失蹤或失聯的親友。圖/取自香港01

「我覺得很簡單，用AI來寫程式，從開始到可以使用，大約30分鐘。」Nathan說，他本身程式設計師，會寫代碼，因此熟悉寫指令，讓AI來寫代碼再修改，成功後就將網址，透過不同的鄰居群組發送出去。

「宏福苑報平安Web App」網站，約26日晚上11點上線，網站按不同座數、樓層、單位來分，一開始任何人都可以更新，一開始用戶都順利登記，但突然有人亂改數據，Nathan也出招，「有人亂入，所以只好改成要用表格登記，有六七個管理員人手更新。」

網站在凌晨12點讀取數一度上億，網站架設在Google，以流量收費，目前花了約2000港元(約8055新台幣)，Nathan正計劃向Google申請豁免。

Nathan說，希望能用本身的知識，幫助有需要的市民。

文章授權轉載自《香港01》

香港大火 宏福苑 AI APP

