香港大火94死…住戶曝因整修不知失火 感謝管理員逐戶敲門「救命之恩」

香港宏福苑大火累計至少94人死亡，76名傷者中包含11名消防員。一名香港網友昨晚在Threads發文透露，指大部分住客過去因維修工程，大半年習慣把窗緊閉，很多人不知道正在火災。「感謝宏志閣管理員，當時有敲門告知大家火燭離開」、「代街坊post，感謝管理員救命之恩」。

另一名香港網友留言，窗戶長年被發泡膠貼住，窗外也長年被棚網包圍著，就算開窗也沒用。長期生活在這種封閉、看不見天日的環境裡，居民真的苦不堪言。在完全看不到、聽不到屋外情況的情況下，如果沒有開著電視新聞、收音機、手機，或靠親友通知，加上又沒有響起火警鐘，外面著火了也根本不知道。

其他網友表示，「我阿姨都係管理員上樓敲門，先知火燭。感謝佢」、「他絕對是你們的守護天使。我們知道警報系統因為裝修而被關閉了」、「無名英雄」、「希望該管理員一生平安」。