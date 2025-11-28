香港宏福苑惡火死者增至94人 7座大樓將進行爆破

香港新界大埔區高樓住宅「宏福苑」26日發生大火，造成嚴重傷亡，港媒香港01報導，香港消防處表示，截至28日上午7時，事故已造成94人罹難，其中包括一名消防員；另有76名傷者、含11名消防員，目前12人情況危殆、28人嚴重、16人穩定，另有22人已出院。

稍早消息指出，現場再傳起火情，宏道閣另有一處燃起明顯火光，橙紅色火舌從窗框竄升，濃煙不斷向外湧出。消防員架起雲梯，嘗試接近火源射水撲滅，但火勢愈燒愈猛，並蔓延至室內其他區域。據了解，現場仍在處理中。

消防處行動副處長陳慶勇在凌晨1時更新最新進度時表示，整體滅火工作已大致完成，目前仍有4個單位持續撲滅火頭，並對7座大樓內其他單位灑水降溫，防止死灰復燃。救援行動正全力推進，尚有25宗求助個案待處理。消防同時會對7座大樓所有單位進行爆破，強行破開建築物單位門鎖或門板，快速進入房間進行搜查和救援，以確保無人被困，相關行動預計於上午9時前完成。