香港宏福苑惡火增至83死 仍有多人失聯
香港新界大埔宏福苑26日發生香港數十年來最嚴重的火災，當局今天表示，死亡人數增至83人，消防人員仍在燒毀的高樓內尋找多名失聯者。
香港01報導，消防處表示，截至凌晨零時，這場火災共造成83人死亡，其中包含一名消防員；醫管局則指出，截至零時，傷者之中有12人危殆、28人嚴重、17人穩定、21人出院。
路透社報導，目前仍有約300人被列為失蹤人員。
擁有40多年歷史的宏福苑共有8幢大樓、1984間住房。火災發生前，宏福苑正進行外牆維修，所有大樓外牆都搭上了竹棚並蓋上保護網。
法新社報導，火災發生超過24小時後，仍有住房看得到火光，救援人員持續向焦黑的外牆噴水。
當局已拘捕3名與涉案營造公司有關人士。香港廉政公署表示，已成立專案小組，就宏福苑維修工程可能涉及貪污展開全面調查。
