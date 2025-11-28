聽新聞
香港宏福苑惡火增至83死 仍有多人失聯

中央社／ 香港28日綜合外電報導
香港大埔宏福苑社區26日發生大火，死亡人數增至83人，消防人員仍在燒毀的高樓內尋找多名失聯者。 路透社
香港大埔宏福苑社區26日發生大火，死亡人數增至83人，消防人員仍在燒毀的高樓內尋找多名失聯者。 路透社

香港新界大埔宏福苑26日發生香港數十年來最嚴重的火災，當局今天表示，死亡人數增至83人，消防人員仍在燒毀的高樓內尋找多名失聯者。

香港01報導，消防處表示，截至凌晨零時，這場火災共造成83人死亡，其中包含一名消防員；醫管局則指出，截至零時，傷者之中有12人危殆、28人嚴重、17人穩定、21人出院。

路透社報導，目前仍有約300人被列為失蹤人員。

擁有40多年歷史的宏福苑共有8幢大樓、1984間住房。火災發生前，宏福苑正進行外牆維修，所有大樓外牆都搭上了竹棚並蓋上保護網。

法新社報導，火災發生超過24小時後，仍有住房看得到火光，救援人員持續向焦黑的外牆噴水。

當局已拘捕3名與涉案營造公司有關人士。香港廉政公署表示，已成立專案小組，就宏福苑維修工程可能涉及貪污展開全面調查。

77年來最慘 香港宏福苑大火已83死77傷

香港新界大埔區高樓住宅社區「宏福苑」從前天下午大火燃燒至昨天傍晚才全部控制，截至28日凌晨零時香港消防處數據，已造成八十三人死亡（包括一名消防員），另有七十七人受傷。香港特首李家超昨晚表示，起火的七棟大樓火勢已全部控制，港府已開放九個庇護中心供居民緊急住宿。

觀察站／香港選舉在即 惡火燒出政治抑鬱

香港新界居屋一把大火，燒了超過二十四小時，至少七十五人葬身火海。但在火頭之外，還可察覺這把火影響長遠，不僅在香港火災史上...

東北季風推波助瀾 施工物料違規加上煙囪效應…火勢暴走

香港新界大埔區宏福苑災情嚴重列最高級別的五級，此次大火發生在高密度的高層住宅樓宇，救火和救援行動難度極大；且火勢迅速蔓延...

香港「宏福苑」大火 專家：做好施工中消防防護計畫 不致釀嚴重傷亡

香港新界大埔區高樓住宅「宏福苑」26日發生大火，造成嚴重傷亡，引發當地對消防、工安的質疑；消防人士表示，台灣與香港在施工...

宏福苑災情有詭！警帶走4人 廉政公署查貪

香港大埔「宏福苑」社區大火起火原因，指向大樓翻新維修工程用料不當導致加速火勢蔓延，港府已啟動調查，三名工程公司人員遭到拘...

