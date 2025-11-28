香港「宏福苑」大火 專家：做好施工中消防防護計畫 不致釀嚴重傷亡

香港新界大埔區高樓住宅「宏福苑」26日發生大火，造成嚴重傷亡，引發當地對消防、工安的質疑；消防人士表示，台灣與香港在施工環境、習慣有差異，最顯而易見的就是香港仍大量使用竹子作為鷹架材料，但台灣都採鋁合金、鋼管等金屬材料，使用不當材質固然容易引發火勢延燒，不過只要消防設備、逃生路線、警示廣播有健全，仍不至於釀成嚴重傷亡。

台中消防局火災預防科指出，消防是施工公安的重要環節之一，消防局管理的是既有建築物工程進行時，與消防安全相關的「軟硬體管理」，軟體就是施工中的消防防護計畫。

預防科表示，計畫包括施工人員有無落實防火教育、演練，施工工地的消防設備（滅火器、自動灑水設備、廣播警報系統等）是否於停用時，有適當的替代措施，逃生路線是否暢通、逃生圖有無張貼等。

有警消說，火災發生後「人命是最重要的」，以香港「宏福苑」大火為例，目前報載，該工地使用竹子鷹架、施工的窗框有使用易燃的發泡膠等因素，疑為助長火勢原因，但若火災廣播系統有、自動灑水系統（台灣是16樓、樓高50公尺要設置）都作動的話，即可在火勢蔓延前，即時先將火滅掉、住戶提前逃生，不至於釀成嚴重傷亡。

預防科表示，依據消防局第13條規定，一定規模以上之建築物遇有增建、改建、修建、變更使用或室內裝修施工致影響原有系統式消防安全設備功能時，其管理權人應責由防火管理人另定施工中消防防護計畫，由管理權人報請建築物所在地主管機關備查，並依各該計畫執行有關防火管理上必要之業務。

另管理權人應依消防法施行細則第6條規定，於施工3日前將施工中消防防護計畫，報請施工場所所在地消防機關備查，未依規定辦理報經查獲者，得依違反消防法第13條防火管理規定予以處2萬至30萬元罰鍰。

台中市都發局指出，依「台中市建築物施工管制辦法」規定，六層以上建築物施工時，應使用鋼管施工架；未達六層之建築物施工，則無限制；另查「營造安全衛生設施標準」也有針對竹材、木材的施工架規範。

都發局表示，香港外牆工程大火事故後，已施工管理e化APP推播，提醒300處在建工程，必須增加工地保全或留守人員夜間巡邏次數，同時主動檢查高層建築工地，相關乙炔等易燃品儲存、禁止煙火警告標誌、滅火器材等設備及施工架與防設網等狀況，嚴格把關建案施工安全。

