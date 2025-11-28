聽新聞
香港大火為鑑！台灣新建案狀況 內政部全面檢討
香港大埔區住宅區「宏福苑」爆發大火，有媒體報導與大樓外牆架設的竹編鷹架有關。內政部政務次長董建宏昨表示，目前台灣已鮮少使用這樣的材料，大部分都是符合勞動部營造安全衛生設施標準的鋼構管，但將全面檢討台灣目前大樓新建案狀況。
董建宏表示，香港主要是使用木作鷹架，目前台灣大部分都是採用勞動部規定的營造安全衛生設施標準規範，強度、使用規範都有明文規定，鋼構管施工架須符合國家標準CNS4750的規範。
內政部表示，建築物應檢討設置滅火、警報、避難及消防搶救上必要設備；十一樓以上樓層須設置自動灑水設備；建築技術規則建築設計施工編規定，十六樓以上或五○公尺以上的高層建築物，應整棟設置自動灑水設備。
