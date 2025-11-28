與香港大火相同！祝融隨牆蔓延 英高樓慘劇燒兩天72死

香港新界大埔區一處高樓住宅社區「宏福苑」，26日下午爆發罕見五級大火，火勢在短時間內延燒多棟住宅樓，濃煙直竄天際，民眾在混亂與求救聲中陷入恐慌。截至目前，惡火已造成55人罹難、72人受傷，並有逾 200名居民失聯，成為香港近60年來最嚴重的住宅火災。罹難人員中包含一名消防員何偉豪，他的殉職成為這場災難最令人心碎的消息之一。火災隔日，何偉豪的女友也在社群平台上發文，悼念愛人：「我的Superhero任務完成回到氪星啦～你是我的驕傲！」

2025-11-27 19:36