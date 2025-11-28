聽新聞
與香港大火相同！祝融隨牆蔓延 英高樓慘劇燒兩天72死

聯合報／ 編譯盧思綸、記者雷光涵／綜合報導

紐約時報引述多名消防工程與火災專家報導，宏福苑大廈火勢沿外牆快速向上蔓延的方式，與二○一七年造成七十二死的倫敦格蘭菲塔大火高度相似。

格蘭菲塔（Grenfell Tower）是一棟集合住宅，廿四層共一二七戶，住戶約六百人。二○一七年六月十四日凌晨一時，大樓發生大火；由於在二○一五至二○一六年翻修時大量使用易燃鋁板作為外牆隔熱層，火勢沿外牆迅速向上蔓延，整整延燒兩天才完全撲滅。

日本最慘重的大樓火災發生在一九七二年五月十三日，大阪市難波的千日百貨大樓深夜起火，濃煙透過電梯井、樓梯與空調管道往上層擴散，直撲當時仍在營業的七樓夜總會，造成一一八人罹難、八十一人受傷，其中有廿二人是墜樓死亡，在日本社會引發巨大震撼。

日本於當年底大幅修正消防法施行令，擴大共同防火管理適用範圍，強化設備要求。一九七三年再度修正建築基準法施行令，重點在強化內裝防火、要求防火門常閉、避難樓梯防煙等，全面提升煙害對策。

