宏福苑災情有詭！警帶走4人 廉政公署查貪

聯合報／ 記者陳政錄陳宥菘／綜合報導

香港大埔「宏福苑」社區大火起火原因，指向大樓翻新維修工程用料不當導致加速火勢蔓延，港府已啟動調查，三名工程公司人員遭到拘捕。據港媒報導，有住戶稱大樓火警警鈴未響起，導致來不及撤離，並指廠商執意對大樓同時翻新，用料不合規。

綜合香港大公報、星島日報報導，港警昨天凌晨，以涉嫌「誤殺」拘捕負責維修的工程公司兩名董事及一名工程顧問，昨天上午，再前往涉事的宏業建築工程有限公司位於新蒲崗的大樓蒐證，文件電腦被查封，以黑布蒙頭再帶走一名男子。

發生火警的宏福苑大樓超過四十二年，起火時八座大樓均同時翻新維修，火勢從Ｆ座的宏昌閣大樓開始蔓延，七座大廈都受波及，香港保安局局長鄧炳強說，警方發現火災外牆保護網及保護膜火勢蔓延較一般快，事態不尋常，循刑事方向調查。

據港媒報導，有住戶稱，火災發生後，大樓火警鐘並未響起，管理處也未及時疏散居民。他還透露，翻新維修工程開始前，住戶反對同時翻新，但廠商執意如此；港九搭棚同敬工會理事長何炳德在電台節目中直指，維修應分期進行，避免出現「火燒連環船」情況。

香港執業安全師學會會長李光昇也抨擊，工人用發泡膠堵塞通風口錯得離譜，發泡膠非常易燃，燃燒時亦會產生有毒氣體，風險極高。

據宏福苑的工程文件，大樓去年七月中開始維修，包括進行清洗外牆、換喉（更換水管）以及噴漿等工程，預計明年三至六月完成。港警和消防處已成立專責小組，調查起火原因和承包商等，廉政公署也將調查工程貪汙情況。

陸港多個基金會及企業相繼捐款，香港首富李嘉誠宣布捐款三千萬港元設緊急援助基金，並撥額外五千萬港元助社區重建；馬雲公益基金會、小米、阿里巴巴、騰訊、周大福等也都相繼馳援。

