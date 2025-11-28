觀察站／香港選舉在即 惡火燒出政治抑鬱

香港新界居屋一把大火，燒了超過二十四小時，至少七十五人葬身火海。但在火頭之外，還可察覺這把火影響長遠，不僅在香港火災史上留下紀錄，還令香港人和香港的政治，亦被大火燒出了抑鬱。

關注二次心理創傷

大多數香港人一直在盯著火情的發展，方方面面的人士都出頭來講他們的心得，其中香港心理學會輔導心理學部透過社交媒體發文，引起了較大關注。這篇文章提出，香港人要防止出現「二次心理創傷」。即這場大火太過慘烈，特別是對災難倖存者、目擊者及曾歷創傷的市民，可能加劇情緒困擾。比如有人播出其困在火場的太太，電話中最後的兩句話，令大多人聞之動容。

人們知道香港是個老年社會，但不知香港還是個「抑鬱型社會」。香港七百多萬人口，超過卅萬人患上抑鬱症；香港心理衛生會調查顯示，港人的抑鬱指數屢創新高，有百分之卅三人有中度至重度抑鬱。所以防止火後抑鬱，是大課題。

「二次心理創傷」和擴大範圍的抑鬱，有可能由人們的精神生活走進社會，滲入政治。難怪大火未滅，香港社會關注的一個話題，是香港立法會的選舉（十二月七日）要不要暫停。而港府這次較敏感，很快宣布，二十七日至三十日共八場的立法會「愛國者同心治港」選舉論壇暫停舉行。

香港特首李家超稱，選舉的確是一件重要的工作，但目前最重要的工作就是處理好這次重大災難事件，其他的事情幾日後再作決定。

宏福苑大火，一名婦人悲從中來掩面痛哭。（路透）

慎防政治情緒波動

李家超的決定是明智的，因為立法會選舉，特別是地區直選是需要興奮刺激的，而宏福苑大火會令香港政情抑鬱，很有可能是今屆選舉受挫的重要外因。其間有兩個原因，一是今屆立法會選舉本身，因選民人數減少，以及大批新人登場，有可能拉低投票率；二是宏福苑是大型居屋屋苑，代表著基層選民，這場大火前因後果都有矛盾之處，稍一不慎就會引起政治情緒的波動。

這時推嘉年華式選舉，可能觸犯民意，但在政治高壓下未能宣洩，就變成更深層的政治抑鬱。除了選舉不好處理，火情後的香港政府，除了刑事調查外，更多人看的是港府會否大刀闊斧，去拆香港的危樓炸彈。

今次大火的宏福苑，是老樓還不算危樓，因其年紀只在四十二歲中年，香港一般說危樓都是五十歲以上，其中最危的是那批「戰後樓」，即第二次世界大戰後興建的大樓。有統計資料說，香港目前樓齡七十年以上的舊樓有一千一百幢，樓齡三十年以上至六十年的則多達二萬七千多幢。這些舊樓不少是炸彈，像宏福苑一樣遇火就炸。

宏福苑大火，消防人員救出受困者後緊急送醫。（歐新社）

香港這種地方，別說拆舊樓重建有收地、賠償和安置等難關，就是舊樓維修都推而不動，今次宏福苑大火，就燒在維修工程之中，但就算港府下定決心，不准竹枝搭棚，不准用違規材料，也只是賊過興兵，止痛而已。

香港人在危樓環伺中，不知何時會天墜石屎，不知哪天會坐困火場，只能更深重的抑鬱。而港府和政治，則在這抑鬱中焦慮。是以香港特首李家超的火後新政，值得觀察，他如能振袖而起，借火情拿危樓開刀，則可能民生、經濟和政治一石三鳥，也帶動香港早些走出這濃難化開的政治抑鬱。