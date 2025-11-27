香港宏福苑大火已救出55人 一名男性在16樓梯間幸運生還

香港新界大埔宏福苑住宅區26日發生嚴重火災，大火焚燒近廿九小時，導致多人死傷。截至27日晚8時，火警已造成65人死亡、70人受傷，其中包括1名消防員死亡、10名消防員受傷。消防人員27日晚6時45分在宏道閣16樓梯間救出一名男性生還者。

第一財經提到，宏福苑屬香港「居者有其屋計劃」屋苑，由香港房屋委員會興建，1983年落成，樓齡42年，共8座、每座31層，每層8戶，提供1984個單位。火災發生時，小區正進行大型維修工程，外立面覆蓋綠色工程網並搭設竹棚架。消防初步調查認為，部分竹棚及施工材料被點燃，受風勢影響火勢沿外牆迅速蔓延，最終波及7座大廈。

高層火災救援困難重重。AUDG設計總監韓振興指，高層建築消防雲梯高度受限，通常在50米左右，超過18層甚至超高層建築難以救援，高壓水槍也難以覆蓋。華南房企工程人士表示，目前消防車主要針對33米以下建築，101米雲梯車造價高達2400萬元，數量有限；再高火災需用直升機。高層火災還會出現「煙囪效應」，室內煙氣沿竪向管道快速蔓延，且內部可燃裝修材料和家具加速火勢。

宏福苑火災凸顯香港高層住宅消防隱憂。近年，香港老舊建築火災頻發，如2024年4月佐敦道華豐大廈發生三級火災，造成5死40傷，涉事大廈樓齡60年。截至2023年底，全港樓齡超過70年的私人及綜合用途樓宇937幢，50至69年樓齡7466幢，30至39年5432幢。香港自2012年起實施強制驗樓計劃，涵蓋樓齡30年以上建築，要求業主檢修公用部分及伸出物。

央視新聞引述業界專家指，高層火災的三大難題包括「滅火難」：建築高度超出消防車舉高極限，外牆易燃材料加速火勢；「救援難」：電梯井、管道井形成煙囪效應，火勢立體蔓延；「逃生難」：樓梯距離長、停電後光線昏暗、煙氣毒性強，易導致中毒或窒息。要從改善高層住宅消防安全，需從材料管控、安全分區、防排煙系統、足量消防設施、合理疏散樓梯及預留消防通道等多方面入手。