香港大埔惡火 已釀65死70傷

香港新界大埔區一處高樓住宅社區「宏福苑」，昨日下午發生嚴重火災，據香港消防處今晚最新數據，已造成65人死亡，70人受傷，當中一名死者為消防員，並有10名消防員受傷。這是香港1997年主權移交以來，第二起級別為代表「災難性」的五級火災，災情為至少77年來最嚴重。

星島日報報導，香港消防今日晚上約6時45分，成功在宏道閣16樓梯間救出一名男性生還者。早前香港特首李家超說，目前七棟大樓火勢基本受控，消防員成功救出55人。

香港大埔宏福苑的F座大樓宏昌閣26日下午2時52分許發生火警，香港消防員到場發現火勢從外牆棚架開始燃燒，並迅速蔓延至鄰近的多棟大廈，整個屋苑內八棟樓有七座受波及，期間一度造成279人失聯。

隨死亡人數攀升，香港消防處將火災級別一路從三級升至代表「災難性」的五級，這是香港一九九七年主權移交後，第二起五級大火，也是1948年奪走176條人命的石塘咀倉庫大火以來，香港最嚴重的火災。

李家超下午在香港政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強以及消防處處長楊恩健陪同下視察現場，他說，目前七棟大樓火勢基本受控，消防員成功救出55人，政府將提供1800個單位予災民留宿一至兩周，每戶災民可即時獲得港幣一萬元緊急補助。

他還宣布，所有港府主辦的慶祝活動將會取消或者延期，香港政府官員會減少出席非必要的公開活動。

李家超召開跨部門會議，表示已即時安排巡查全港所有正在進行大型維修的屋苑，檢視棚架及建築物料的安全。

雖目前起火原因未明，但就火勢快速蔓延，被認為與維修工程物料有關，香港廉政公署已成立專案小組，就宏福苑大樓維修工程可能涉及貪污展開全面調查；鄧炳強也表示，消防處發現兩個不尋常的地方，包括維修大廈外牆的保護網等物料，會朝刑事方向深入調查。目前，已有三名負責大樓維修的工程公司人員遭拘捕。

目前，香港已有多個體育賽事活動延期或取消，另在香港第八屆立法會選舉訂於12月7日舉辦下，港府已先宣布，因大埔發生五級大火，今日至11月30日共八場的2025立法會「愛國者同心治港」選舉論壇將暫停舉行，如另有安排稍後會另行通知。