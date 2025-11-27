快訊

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
香港新界大埔區「宏福苑」社區大火，造成嚴重死傷，據香港消防處，截至今日晚間八時，已造成65人死亡，70人受傷。（香港中通社）
香港新界大埔區「宏福苑」社區大火，造成嚴重死傷，據香港消防處，截至今日晚間八時，已造成65人死亡，70人受傷。（香港中通社）

香港新界大埔區一處高樓住宅社區「宏福苑」，昨日下午發生嚴重火災，據香港消防處今晚最新數據，已造成65人死亡，70人受傷，當中一名死者為消防員，並有10名消防員受傷。這是香港1997年主權移交以來，第二起級別為代表「災難性」的五級火災，災情為至少77年來最嚴重。

星島日報報導，香港消防今日晚上約6時45分，成功在宏道閣16樓梯間救出一名男性生還者。早前香港特首李家超說，目前七棟大樓火勢基本受控，消防員成功救出55人。

香港大埔宏福苑的F座大樓宏昌閣26日下午2時52分許發生火警，香港消防員到場發現火勢從外牆棚架開始燃燒，並迅速蔓延至鄰近的多棟大廈，整個屋苑內八棟樓有七座受波及，期間一度造成279人失聯。

隨死亡人數攀升，香港消防處將火災級別一路從三級升至代表「災難性」的五級，這是香港一九九七年主權移交後，第二起五級大火，也是1948年奪走176條人命的石塘咀倉庫大火以來，香港最嚴重的火災。

李家超下午在香港政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強以及消防處處長楊恩健陪同下視察現場，他說，目前七棟大樓火勢基本受控，消防員成功救出55人，政府將提供1800個單位予災民留宿一至兩周，每戶災民可即時獲得港幣一萬元緊急補助。

他還宣布，所有港府主辦的慶祝活動將會取消或者延期，香港政府官員會減少出席非必要的公開活動。

李家超召開跨部門會議，表示已即時安排巡查全港所有正在進行大型維修的屋苑，檢視棚架及建築物料的安全。

雖目前起火原因未明，但就火勢快速蔓延，被認為與維修工程物料有關，香港廉政公署已成立專案小組，就宏福苑大樓維修工程可能涉及貪污展開全面調查；鄧炳強也表示，消防處發現兩個不尋常的地方，包括維修大廈外牆的保護網等物料，會朝刑事方向深入調查。目前，已有三名負責大樓維修的工程公司人員遭拘捕。

目前，香港已有多個體育賽事活動延期或取消，另在香港第八屆立法會選舉訂於12月7日舉辦下，港府已先宣布，因大埔發生五級大火，今日至11月30日共八場的2025立法會「愛國者同心治港」選舉論壇將暫停舉行，如另有安排稍後會另行通知。

香港大火釀37歲消防員殉職！傳下月與交往10年女友結婚

香港大火 消防揪「2處不尋常」：外牆物料延燒快、窗戶貼易燃發泡膠板

香港大樓大火迄今13死30傷 焚燒9小時未撲滅

香港宏福苑5級大火延燒 至少36死279失蹤

香港宏福苑大火已救出55人 一名男性在16樓梯間幸運生還

香港宏福苑遭惡火吞噬…罹難者增至65人！倖存民眾憶驚魂：打開窗就看見濃煙

香港宏福苑惡火噬55命「37歲消防員殉職」 女友悲痛發文：想再牽你手

香港新界大埔區一處高樓住宅社區「宏福苑」，26日下午爆發罕見五級大火，火勢在短時間內延燒多棟住宅樓，濃煙直竄天際，民眾在混亂與求救聲中陷入恐慌。截至目前，惡火已造成55人罹難、72人受傷，並有逾 200名居民失聯，成為香港近60年來最嚴重的住宅火災。罹難人員中包含一名消防員何偉豪，他的殉職成為這場災難最令人心碎的消息之一。火災隔日，何偉豪的女友也在社群平台上發文，悼念愛人：「我的Superhero任務完成回到氪星啦～你是我的驕傲！」

香港大埔惡火 已釀65死70傷

大埔公寓惡火 分析：成中國掌控香港能力嚴峻考驗

香港新界大埔宏福苑多棟高層公寓發生重大火災，目前造成至少55人罹難，另有近300人失聯，這場惡火成為2019年「反送中」...

整理包／香港宏福苑「五級惡火」如何發生？救援進度、高樓逃生法一文掌握

香港新界大埔區一處高樓住宅社區「宏福苑」，於昨天（26日）驚傳嚴重火警，火勢由下午2時51分在外牆棚架開始燃燒，並迅速蔓延至鄰近的多棟大廈。這場駭人火警，根據27日晚間最新通報，罹難者已增至65人，傷者增至70人，其中10名傷者是消防員。

