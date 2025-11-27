香港大火後續 李家超：為災民提供過渡住宿安排

快訊

中央社／ 香港27日電
香港行政長官李家超（後排中間）27日率同主要官員說明大埔宏福苑大火的後續工作，包括受災居民的住宿安排，以及向每戶提供現金援助。中央社
香港新界大埔宏福苑的嚴重大火至今造成55人死亡，仍有200多人失聯，行政長官李家超今天說明後續處理工作，包括受災居民的過渡住宿安排，以及向每戶提供現金援助。

李家超晚上在政府總部率同多名主要官員召開記者會，交代後續援助受影響居民的工作。

他說，大火至今造成55人死亡，火勢已逐步受控，消防員成功救出55人，相關救援工作不會停頓。

他說，目前政府已經開放了9個庇護中心，有超過500名居民正在使用。

此外，政府正動用所有資源，為居民提供住宿安排，且已找到1000個住所可供使用，這些住所位於青年宿舍或酒店，可以讓受影響居民住宿，至少可以入住1至2個星期。

政府也動員了社會工作者、臨床心理學家、教育心理學家，為受影響居民提供協助，包括情緒支援、幼兒照顧等。

李家超並公布政府設立了一個銀行帳戶，今晚起接受各界捐款，而為了解決居民燃眉之急，政府會即時向每戶災民發給港幣1萬元緊急補助金。

截至今晚6時30分，這場大火已造成55人死亡、76人受傷，傷者之中有12人危殆。

宏福苑於昨天下午3時左右起火，火警由三級升至最嚴重的五級，火勢今晨才大致受控。李家超今天凌晨曾說，仍有279名居民失聯。

宏福苑已有42年歷史，屋苑有8幢大樓共1984間住房；火警發生前，該屋苑正進行外牆維修，所有大樓外牆因此搭上了竹棚及蓋上保護網等。

昨天有居民看到某幢大樓的竹棚起火，並蔓延至其他大樓的竹棚，再引發住房起火。不過，目前消防處尚未公布這次火災的原因。

保安局局長鄧炳強稍早時曾說，消防員在滅火和救援過程中發現大廈外牆的保護網和保護膜、一些防水帆布和一些塑膠布受火後，蔓延程度遠比一些合規格的物料猛烈，蔓延速度也較快，這是不尋常的。

消防員也在沒有受波及的屋苑大廈中發現有玻璃窗貼上一些發泡膠板，這些發泡膠板遇熱時很容易延燒。

警方已拘捕屋苑維修公司3名高層，指他們涉嫌誤殺（過失殺人）。與此同時，廉政公署已成立專案小組，針對維修工程可能涉及的貪污展開全面調查。

