香港宏福苑惡火噬55命「37歲消防員殉職」 女友悲痛發文：想再牽你手

香港新界大埔區一處高樓住宅社區「宏福苑」，26日下午爆發罕見五級大火，火勢在短時間內延燒多棟住宅樓，濃煙直竄天際，民眾在混亂與求救聲中陷入恐慌。截至目前，惡火已造成55人罹難、72人受傷，並有逾200名居民失聯，成為香港近60年來最嚴重的住宅火災。罹難人員中包含一名消防員何偉豪，他的殉職成為這場災難最令人心碎的消息之一。火災隔日，何偉豪的女友也在社群平台上發文，悼念愛人：「我的Superhero任務完成回到氪星啦～你是我的驕傲！」

綜合陸媒和港媒報導，殉職的37歲消防員何偉豪來自沙田消防局，是最早抵達火災現場的隊員之一，他第一時間衝入火場執行救援，卻在救火過程中失聯約1小時，被尋獲時已嚴重燒傷，送往醫院搶救仍宣告不治。

據了解，何偉豪生前在社群平台上留下許多與女友的生活片段。兩人相戀約10年，從他成為消防員之前的健身比賽、訓練時期女友寫給他的手繪筆記，到之後穿著消防制服拍下的甜蜜照片，這些日常如今成為永遠定格的回憶。何偉豪的女友在香港屯門青海圍的服飾小店過去每天營業，但在噩耗傳出後，店門從27日起便緊鎖未再開啟，鄰近店家證實：「她一直沒回來，情緒非常低落。」身邊友人也透露，她幾乎無法開口談論何偉豪最後的任務，更無法接受突如其來的永別。

火災隔日，何偉豪女友在社群平台「Threads」發文，一字一句寫下她無法掩飾的悲痛：「多謝大家的關心…我都有看到，我的Superhero任務完成回到氪星啦～你是我的驕傲！但是對不起，我想向大家請一個小假，因為我真的無法接受…我好想、好想可以再牽著你的手。」貼文曝光後讓許多網友讀到鼻酸，大批人湧入留言區送上安慰，也有人為消防員抱不平，指出香港住宅老舊、外牆工程監管不足等問題長期存在，讓前線消防承擔不必要的風險。

宏福苑大火現場殘骸遍布，警方已拘捕承包外牆維修工程的3名管理層人士，涉「過失殺人」嫌疑，並持續調查建材是否違規、作業流程是否疏失。消防處處長楊恩健也對何偉豪殉職表示「深感哀痛」，強調他服務9年來表現英勇，並承諾將全力協助家屬。