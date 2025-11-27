香港宏福苑居民目睹家園燒毀：一生心血付諸流水

住在香港宏福苑的Dorz昨晚至凌晨一直在警方封鎖線外，看著自己居住的大樓火勢愈燒愈猛，火燄沖上半空，祖母打拚一生買下的房子付諸流水，自己的回憶也被燒掉。他除了抱著朋友痛哭，沒有什麼可以做。

昨天發生沖天大火的香港大埔宏福苑共有8座大樓，最先起火是宏昌閣，其後火勢蔓延，共有7座大樓被波及，包括Dorz居住的宏新閣。

Dorz今天接受中央社電話訪問時表示，他與祖母住在宏新閣約23年。昨天下午宏昌閣起火時，他正在上班，祖母剛回家。

Dorz說，祖母看到宏昌閣起火立即致電他，他當時叫祖母儘快回家，以免在街上吸入濃煙。祖母回家時獲鄰居提醒，火勢似乎會蔓延至宏新閣，立即收拾證件、銀行存款簿等便離開。

幸好當時宏新閣未起火，89歲的祖母搭電梯從14樓離開，之後被疏散到附近的社區會堂。Dorz說，祖母有嚴重重聽，若非鄰居提醒及早離開，後果不堪設想。

Dorz立即趕回家，當時已無法進入屋苑，現場有點混亂，他花了點時間才在社區會堂找到祖母。

Dorz說，宏昌閣的火勢蔓延至其他大樓，入夜後宏新閣開始猛烈燃燒，他昨晚9時至今晨2時一直留在警方的封鎖線外，看著宏新閣愈燒愈猛，大樓外的棚架燒到跌下來，濃煙直上半空，灰燼飄到他的臉上。

「當時很絕望、崩潰、無助，已經作最壞打算，房子會沒有了」，Dorz說。

Dorz說，很多香港人用畢生的積蓄買房子，祖母也一樣，用一生打拚賺來的錢買下這房子，「現在沒有了， 一生的心血付諸流水」。

被問到有什麼珍貴的東西留在家中，Dorz說，最珍貴的是回憶，「我從小住到大，住了二十多年，經歷了祖父在這房子離世，小學、中學、大學每個階段都在這區發生，最珍貴是回憶，現在一把火把回憶都燒掉了」。

Dorz說，昨晚他一直在現場看著火勢，因為很緊張想知道最終房子會不會被燒毀，期間他曾希望火勢可以被撲滅，可惜是愈燒愈烈。因為很不捨失去家園，當時他沒有什麼可以做，只能抱著朋友痛哭。

Dorz說，昨晚他與祖母分別住在朋友及親友家中，現在

只能見步行步，心情仍很複雜，思緒仍很混亂，「感覺很不真實，沒有這麼近距離見過這麼大的火，而且波及自己的房子。」

Dorz說，自己與祖母沒大礙已是很幸運，他一名住在宏昌閣的中學同學，仍然與父母失聯。

事發時宏福苑全部8座大樓正進行大維修，所有大樓外牆搭建了竹棚及蓋上保護網等。港府官員指，消防員在滅火和救援過程中，發現大廈外牆的保護網和保護膜、一些防水帆布和一些塑膠布受火後，蔓延程度遠比一些合規格的物料猛烈，蔓延速度也較快，這是不尋常的。

警方拘捕了3名負責宏福苑維修的工程公司負責人，指他們涉嫌誤殺（過失殺人）。

Dorz說，他曾反對8座大樓同一時間進行大維修，但無奈最後工程展開。他住所的窗外被發泡膠封著，知道有維修工人抽菸。有宏昌閣居民向他表示，火警發生時，警鈴沒有響。

有香港消防顧問今天在電台節目表示，大樓窗戶以發泡膠覆蓋的做法非常危險，因為發泡膠非常易燃，燒著後會融化並向下垂，蔓延速度快，不建議用於任何裝修保護。

Dorz表示，對此次大火一定追究到底，「憤怒已沒意義，或者已超出憤怒」。

位於香港新界大埔的宏福苑共有8座大樓，每座約30層，共有約2000套房子，是一個頗大的住宅社區。在香港，屋苑是一個規劃完整的住宅社區，通常由多座大樓組成。