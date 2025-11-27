香港宏福苑惡火 住戶與志工用社媒協尋失聯災民

香港新界大埔宏福苑發生致命火災，69歲退休住戶郭女士昨天救出年長鄰居後，今天上午仍不斷查看各社群媒體群組的資訊，尋找其他失聯居民平安無事的消息。

根據官方香港電台今天下午3時的報導，這起重大火警的死亡人數已增至55人，另有消息指多達279位居民失聯。

法新社報導，郭女士、其他住戶及志工紛紛採取行動協助救災，例如創建WhatsApp群組和應用程式，協尋當局通報失聯的數百位居民。

郭女士回憶道，昨天事發當時，她在大樓裡急忙挨家挨戶敲門示警，期間她不曾聽到火災警報響起。

數百名住戶連夜展開行動，組成分散但積極的互助社群，許多人今天也自發組織起來救災。

居民間流傳著一份線上表格，方便大家在上面標記各戶安危，這份表格不久被改為介面更簡明的網頁應用程式，今天上午仍有數十戶被標為紅色，代表處於求救狀態。

志工向消防人員供應香蕉跟能量飲料，並提供無家可歸的住戶衣物、充電器、食物和熱水袋。根據當地媒體，有居民今天稍早組成人鏈，以接力方式傳遞物資。

還有數十人齊聚整理捐贈衣物，24歲張同學表示自己搭了1個多小時的火車來到現場當志工，她摺衣服時告訴法新社：「我（看到新聞後）感到非常難過，多一個人手幫忙總是好的，或許也能讓我心裡好受一點。」