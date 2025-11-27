香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

快訊

中央社／ 台北27日電

香港新界大埔宏福苑26日發生火災，迄今已造成55人死亡，成為1948年永安公司倉庫大火以來最致命的火災；由於仍有逾200人失聯，宏福苑大火有可能成為香港史上第二嚴重火災，而香港最慘烈火災是1918年跑馬地馬場大火，逾600人罹難。

綜合港媒報導，宏福苑大火迄今已造成55人死亡，成為香港1948年以來最致命的火災。當年9月22日早上8時，位於西環樓高5層的永安公司貨倉，堆放危險品的六號倉發生爆炸，貨倉樓上為住宅，當中多為永安職員宿舍，許多人走避不及而葬身火海。

當時全港消防員幾乎都出動救火，英國陸軍也派消防車協助。永安公司倉庫大火延燒6天後才完全熄滅，成為香港有死亡紀錄延燒最久的火災，共奪走176條人命，還有69人受傷，死傷者多為永安公司職員及家屬，成為香港二戰後死亡人數最多的火災。

不過，宏福苑大火迄今仍有279人失聯，外界預測有可能突破永安公司倉庫大火死亡紀錄，成為香港史上第二慘重火災。

香港史上最慘烈的火災是1918年2月26日發生的跑馬地馬場大火，俗稱「火燒馬棚」。當日下午正值香港賽馬「週年大賽」，以竹架搭建的看台因不勝負荷突然倒塌，不少人被壓死壓傷，加上觀眾席下設有熟食攤，塌下的棚架將煮食爐打翻，因而引起火災。

據報導，由於棚架易燃加上風勢助長，短短20分鐘整個馬棚被祝融吞噬，許多觀眾走避不及，最終釀成超過600人喪生的慘劇。香港為此興建「馬場先難友紀念碑」，以紀念死難者，現已成為法定古蹟。

香港惡火住戶嘆警鈴沒響 專家指8棟樓一起維修易致「火燒連環船」

正在進行翻新工程的香港大埔宏福苑社區26日發生大火，且火勢起初從其中1棟樓迅速延燒，最終讓社區內8棟有7棟大樓都陷入火海...

影／香港女主播報導宏福苑災情強忍情緒 網友讚：真實版新聞女王

大埔宏福苑五級火警造成多人死傷，大批居民無家可歸，消防員至今仍然在場灌救及搜索。全港市民靠新聞密切關注現場狀況，現場有大批新聞工作者在場守候，當中無線新聞主播陳嘉欣在報導火災現場消息時，結尾幾句聲音顫抖，令大批網友擔心其心情是否被災情影響。

香港大火傷亡嚴重 國民黨為亡者哀悼並盼「天佑香港 香港平安」

香港住宅大火至少釀多起死傷，震驚各界，國民黨中央、國民黨立院黨團對此都表達哀悼，盼「天佑香港，香港平安」，希望失蹤的民眾...

整理包／香港宏福苑「五級惡火」如何發生？救援進度、高樓逃生法一文掌握

香港新界大埔區一處高樓住宅社區「宏福苑」，於昨天（26日）驚傳嚴重火警，火勢由下午2時51分在外牆棚架開始燃燒，並迅速蔓延至鄰近的多棟大廈。這場駭人火警，根據香港消防處今天下午2點50分最新通報，死亡人數增加至55人，其中包含1名消防員；72人受傷，其中15人危殆。

香港惡火逾200人失聯 港府：在樓內找到生還者

香港新界大埔宏福苑昨天發生重大火災，目前已造成55人喪生、200多人據報失聯。中國官媒央視網今天引述港府消防處消息說，搜...

香港宏福苑奪命惡火釀死傷 鄭麗文：願逝者安息

香港新界大埔宏福苑大火，造成44人死亡。國民黨主席鄭麗文今天表示，面對如此慘痛的災難，感同身受，願逝者安息，願所有受苦的...

