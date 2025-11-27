快訊

香港大火傷亡嚴重 國民黨為亡者哀悼並盼「天佑香港 香港平安」

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
香港大埔宏福苑社區26日發生大火，起火時社區內8座大廈同時進行維修工程，有專家認為，此舉非常危險，容易導致「火燒連環船」情況。圖／路透
香港大埔宏福苑社區26日發生大火，起火時社區內8座大廈同時進行維修工程，有專家認為，此舉非常危險，容易導致「火燒連環船」情況。圖／路透

香港住宅大火至少釀多起死傷，震驚各界，國民黨中央、國民黨立院黨團對此都表達哀悼，盼「天佑香港，香港平安」，希望失蹤的民眾們能平安脫困，大火能在最短時間內撲滅，同時台灣也要謹惕，避免有類似案例。

國民黨主席鄭麗文臉書發文表示，香港昨夜發生嚴重火警，短時間內造成重大傷亡，看到居民受困、家庭破碎的畫面，相信大家心中都充滿難以言喻的沉重和悲痛，她向不幸的罹難者致上哀悼，祈願所有傷者能平安脫離險境、早日康復；願失聯者家屬都能等到最盼望的好消息，面對如此慘痛的災難，感同身受，願逝者安息，願所有受苦的家庭重獲力量，香港加油。

國民黨團書記長羅智強表示，這次香港大火死傷慘重，為往生者哀悼，為生者祈福，希望平安，希望救災順利，香港平安，也希望主掌港澳事務的陸委會能夠表達關切跟協助之億，這是天災跟所有災害火災，這些重大災害時刻，大家都應該表現民胞物與的精神，山川異域，風月同天，表達深刻的關心，希望香港平安。

「天佑香港，香港平安」國民黨團表示，香港新界大埔宏福苑發生重大火災，目前已知造成上百人傷亡，多人失蹤，並有消防人員罹難殉職，為近60年香港最嚴重的火災，國民黨團要為在火災中往生的香港罹難者致上最誠摯的哀悼，更希望失蹤的民眾們能平安脫困，希望大火能在最短時間內撲滅。

國民黨文傳會主委吳宗憲也致上哀悼之意並表示，這次的意外也要特別小心台灣可能會有的相同情況，在進行外牆整修時，也要避免相同狀況發生，要把香港火災當作很重大的案例，台灣一定要引以為戒，消防署一定要把這個例子當作重大案例，高樓救火不容易，雲梯車無法到高樓，高樓火災幾乎束手無策，高樓消防系統跟外牆整建的時候也應以此案例警惕。

香港大火 宏福苑 國民黨 鄭麗文 羅智強

相關新聞

香港惡火住戶嘆警鈴沒響 專家指8棟樓一起維修易致「火燒連環船」

正在進行翻新工程的香港大埔宏福苑社區26日發生大火，且火勢起初從其中1棟樓迅速延燒，最終讓社區內8棟有7棟大樓都陷入火海...

香港惡火逾200人失聯 港府：在樓內找到生還者

香港新界大埔宏福苑昨天發生重大火災，目前已造成55人喪生、200多人據報失聯。中國官媒央視網今天引述港府消防處消息說，搜...

影／香港女主播報導宏福苑災情強忍情緒 網友讚：真實版新聞女王

大埔宏福苑五級火警造成多人死傷，大批居民無家可歸，消防員至今仍然在場灌救及搜索。全港市民靠新聞密切關注現場狀況，現場有大批新聞工作者在場守候，當中無線新聞主播陳嘉欣在報導火災現場消息時，結尾幾句聲音顫抖，令大批網友擔心其心情是否被災情影響。

香港宏福苑大火持續24小時未熄 死亡人數增至55人、72人受傷

距離香港大埔宏福苑社區26日發生火災已過去24小時，根據香港消防處今天下午2點50分最新通報，死亡人數增加至55人，其中...

為何香港宏福苑大火連燒七棟大樓？ 專家：三個原因造成

香港宏福苑社區發生「五級大火」，造成至少44人死亡、62人受傷，270多人下落不明。很多人不解，這場火災為何短短時間一棟...

香港大火傷亡嚴重 國民黨為亡者哀悼並盼「天佑香港 香港平安」

香港住宅大火至少釀多起死傷，震驚各界，國民黨中央、國民黨立院黨團對此都表達哀悼，盼「天佑香港，香港平安」，希望失蹤的民眾...

