香港大火傷亡嚴重 國民黨為亡者哀悼並盼「天佑香港 香港平安」

香港住宅大火至少釀多起死傷，震驚各界，國民黨中央、國民黨立院黨團對此都表達哀悼，盼「天佑香港，香港平安」，希望失蹤的民眾們能平安脫困，大火能在最短時間內撲滅，同時台灣也要謹惕，避免有類似案例。

國民黨主席鄭麗文在臉書發文表示，香港昨夜發生嚴重火警，短時間內造成重大傷亡，看到居民受困、家庭破碎的畫面，相信大家心中都充滿難以言喻的沉重和悲痛，她向不幸的罹難者致上哀悼，祈願所有傷者能平安脫離險境、早日康復；願失聯者家屬都能等到最盼望的好消息，面對如此慘痛的災難，感同身受，願逝者安息，願所有受苦的家庭重獲力量，香港加油。

國民黨團書記長羅智強表示，這次香港大火死傷慘重，為往生者哀悼，為生者祈福，希望平安，希望救災順利，香港平安，也希望主掌港澳事務的陸委會能夠表達關切跟協助之億，這是天災跟所有災害火災，這些重大災害時刻，大家都應該表現民胞物與的精神，山川異域，風月同天，表達深刻的關心，希望香港平安。

「天佑香港，香港平安」國民黨團表示，香港新界大埔宏福苑發生重大火災，目前已知造成上百人傷亡，多人失蹤，並有消防人員罹難殉職，為近60年香港最嚴重的火災，國民黨團要為在火災中往生的香港罹難者致上最誠摯的哀悼，更希望失蹤的民眾們能平安脫困，希望大火能在最短時間內撲滅。

國民黨文傳會主委吳宗憲也致上哀悼之意並表示，這次的意外也要特別小心台灣可能會有的相同情況，在進行外牆整修時，也要避免相同狀況發生，要把香港火災當作很重大的案例，台灣一定要引以為戒，消防署一定要把這個例子當作重大案例，高樓救火不容易，雲梯車無法到高樓，高樓火災幾乎束手無策，高樓消防系統跟外牆整建的時候也應以此案例警惕。