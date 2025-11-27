影／香港女主播報導宏福苑災情強忍情緒 網友讚：真實版新聞女王

大埔宏福苑五級火警造成多人死傷，大批居民無家可歸，消防員至今仍然在場灌救及搜索。全港市民靠新聞密切關注現場狀況，現場有大批新聞工作者在場守候，當中無線新聞主播陳嘉欣在報導火災現場消息時，結尾幾句聲音顫抖，令大批網友擔心其心情是否被災情影響。

有網友在社交媒體分享了陳嘉欣報導新聞的片段，見她下午直到晚上都留守在大埔宏福苑火災現場，晚間新聞時段返回錄影廠，換上全黑主播服，以低調方式悼念火災逝者，報導火災細節態度專業，獲網友大讚為「真實版新聞女王」：「她真的做得很好，樹立了一個很好的榜樣」、「以專業的態度去報導」、「表達好清晰、反應好快」。

另外，有網友在社交平台發文誤傳陳嘉欣在宏福苑長大，不過其實陳嘉欣於沙田廣源邨長大。有鄰居指早年其所住的大廈曾遇上搶槍案，陳嘉欣第一時間在家中衝出走廊，用自己手機下片段，電視台亦有將片段播出，可見其英勇的一面。

文章授權轉載自《香港01》