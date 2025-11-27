香港惡火住戶嘆警鈴沒響 專家指8棟樓一起維修易致「火燒連環船」

正在進行翻新工程的香港大埔宏福苑社區26日發生大火，且火勢起初從其中1棟樓迅速延燒，最終讓社區內8棟有7棟大樓都陷入火海，造成嚴重傷亡。有住戶反映，火災發生後，大樓火警警鈴並未響起，導致許多住戶來不及撤離釀成慘劇。住戶也無奈表示，儘管住戶反對所有大樓同時翻新，但建商執意如此。有專家分析，就是同時維修而容易導致「火燒連環船」的情況。

香港大公報27日報導，宏福苑4座的住戶何先生感嘆道：「沒想到燒得這麼厲害！」他表示，火災最初由隔壁大廈開始，但聽到消息後，即打電話提醒在家中的父親撤離，自己也立刻趕回來了解，萬幸一家人都平安無事。

何先生表示，火災發生後，大樓火警鐘並未響起，管理處也有未及時疏散居民，導致許多住戶來不及撤離釀成慘劇。他還提到，翻新工程開始前，住戶當時都反對同時翻新屋苑內所有大廈，但建築商執意同時進行。他呼籲政府應禁止多座距離較近的大廈同時進行施工，防止類似悲劇再次發生。

星島日報報導，港九搭棚同敬工會理事長何炳德27日在電台節目表示，26日的慘劇或許可以避免，他不明白為何物業管理處或管理公司會批准宏福苑8座大廈同時進行維修工程，認為此舉非常危險，應該分期進行，以避免出現「火燒連環船」情況。

何炳德解釋，8座大廈同時維修，若其中1座發生火災，很容易波及鄰近大廈，導致火勢迅速蔓延。同時，維修工程期越長，風險越大，因為樓宇內仍有居民居住。而宏福苑的維修工程已進行1至2年，時間過長，屬不理想的情況。他認為維修顧問公司事前應進行風險評估，因此需就此事承擔責任。

何炳德亦關注大廈外牆的保護網是否使用阻燃物料。他解釋，阻燃網成本較一般不防火的保護網高，不排除有人為貪平而鋌而走險，建議政府加強規管。

香港執業安全師學會會長李光昇在同一節目批評，事件中有工人用發泡膠堵塞通風口是錯得好離譜，估計是想防止灰塵進入室內，但發泡膠非常易燃，燃燒時亦會產生有毒氣體，火災風險極高，反映工人安全意識不足，直斥簡直是無安全概念。

起火的宏福苑樓齡超過40年，起火時8座大廈同時進行維修工程，外牆正搭建棚架，窗戶被發泡膠封實。香港當局表示，消防人員在搜救期間，發現2個不尋常，包含大廈外牆保護網、帆布等物料，疑似未符合防火標準；以及在沒有被波及的大廈中，發現每層電梯大堂窗戶外被貼上易燃的發泡膠板，不排除這是火勢迅速蔓延的原因。香港警方和消防處已經成立專責小組，全面調查起火原因。