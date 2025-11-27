香港宏福苑奪命惡火釀死傷 鄭麗文：願逝者安息
香港新界大埔宏福苑大火，造成44人死亡。國民黨主席鄭麗文今天表示，面對如此慘痛的災難，感同身受，願逝者安息，願所有受苦的家庭重獲力量。香港加油。
香港新界大埔宏福苑26日發生大火，截至今天清晨，已造成44人死亡，58人受傷，279人失聯。
鄭麗文在臉書發文指出，香港發生嚴重火警，短時間內造成重大傷亡，看到居民受困、家庭破碎的畫面，相信大家心中都充滿難以言喻的沉重和悲痛。
鄭麗文表示，要向不幸的罹難者致上哀悼，祈願所有傷者能平安脫離險境、早日康復，願失聯者家屬都能等到好消息。
鄭麗文說，面對如此慘痛的災難，感同身受，願逝者安息，願所有受苦的家庭重獲力量。香港加油。
