快訊

怪錯竹棚鷹架了？香港宏福苑大火延燒多棟樓 網激辯：關鍵在它

雲林退休男阿布達比機場被武警帶走 外交部「找到人了」揭現況

川普背刺？美前國安顧問示警「台灣該害怕」：極可能為與北京交易賣台

為何香港宏福苑大火連燒七棟大樓？ 專家：三個原因造成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
香港大埔宏福苑社區26日發生火災，造成嚴重死傷。（路透）
香港大埔宏福苑社區26日發生火災，造成嚴重死傷。（路透）

香港宏福苑社區發生「五級大火」，造成至少44人死亡、62人受傷，270多人下落不明。很多人不解，這場火災為何短短時間一棟延燒一棟，最終七棟全陷熊熊火海，釀成慘重傷亡。

建築安全履歷協會理事長戴雲發表示，香港宏福苑火災，幾棟大樓同一時間全陷火海，非常罕見，他第一時間看到也以為是AI影片，沒想到是真實發生。會造成如此情況，研判和施工防護網、高樓以及棟距有關。

他表示，香港政府對外牆施工防護網有嚴格規定，要求必須具阻燃效果，但根據媒體報導，目前正進行外牆全面整修的宏福苑社區，並未按規定採用阻燃網，而是使用一般塑膠網，這種網子只要一碰到火苗就會快速延燒。

很多人認為，施工現場使用竹編鷹架是主因，戴雲發表示，竹子本身不太容易著火，但若防護網整片起火，竹子仍會成為易燃材料，讓火勢更大，從外牆燒進房內，從這棟燒到另一棟。

宏福苑連燒七棟的另一原因是，整片都是超高層建築。戴雲發表示，超高樓很容易產生「峽谷效應」，也就是風從較寬闊的地方，進入兩棟大樓之間的狹小空隙時，風力會被大幅加強，信義計畫區部分街道常有強風，原因就是如此。

他表示，宏福苑的情況也相同，它是一個由8棟大樓組成的社區，每棟樓都有31層樓高，當風穿過這片社區時，往往威力倍增，也讓火苗趁著強風四處蔓延，很快時間就讓七棟社區全部著火。

宏福苑短時間連燒七棟，還有一個原因，就是棟距太近。戴雲發表示，香港地狹人稠，房子不僅蓋得高，而且緊密相連，這在平常沒什麼影響，但一旦發生大火，火勢就很容易波及鄰棟，造成「火燒連環船」情況。

香港大火 宏福苑

延伸閱讀

怪錯竹棚鷹架了？香港宏福苑大火延燒多棟樓 網激辯：關鍵在它非竹棚

香港宏福苑大火 志工冒險搜救寵物

香港宏福苑大火多人死傷 日本政府致哀與慰問

香港宏福苑大火 民進黨與蕭美琴祈福願傷亡降到最低

相關新聞

香港惡火住戶嘆警鈴沒響 專家指8棟樓一起維修易致「火燒連環船」

正在進行翻新工程的香港大埔宏福苑社區26日發生大火，且火勢起初從其中1棟樓迅速延燒，最終讓社區內8棟有7棟大樓都陷入火海...

香港宏福苑大火持續24小時未熄 死亡人數增至55人、72人受傷

距離香港大埔宏福苑社區26日發生火災已過去24小時，根據香港消防處今天下午2點50分最新通報，死亡人數增加至55人，其中...

為何香港宏福苑大火連燒七棟大樓？ 專家：三個原因造成

香港宏福苑社區發生「五級大火」，造成至少44人死亡、62人受傷，270多人下落不明。很多人不解，這場火災為何短短時間一棟...

怪錯竹棚鷹架了？香港宏福苑大火延燒多棟樓 網激辯：關鍵在它非竹棚

香港大埔宏福苑26日發生重大火災，火勢迅速蔓延，延燒多棟大樓，釀成重大傷亡。事件引來網友在社群平台上熱議，是否因為香港傳統的竹棚鷹架導致火勢一發不可收拾，多數網友彙整工程業者及建築專家的研究結果，指出這起嚴重火災真正的關鍵並非在竹棚，而是承包商涉嫌使用「劣質、中國產的易燃尼龍網及泡沫封堵材料」，才導致火勢向上急速延燒。

香港大火傷亡嚴重！李嘉誠捐1.2億緊急援助 小米、周大福也伸援

香港大埔宏福苑社區26日發生大火導致嚴重傷亡，香港、中國大陸多個基金會及企業相繼捐款盼協助災民渡過難關，其中包含香港首富...

香港惡火逾200人失聯 港府：在樓內找到生還者

香港新界大埔宏福苑昨天發生重大火災，目前已造成55人喪生、200多人據報失聯。中國官媒央視網今天引述港府消防處消息說，搜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。