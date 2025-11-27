為何香港宏福苑大火連燒七棟大樓？ 專家：三個原因造成

香港宏福苑社區發生「五級大火」，造成至少44人死亡、62人受傷，270多人下落不明。很多人不解，這場火災為何短短時間一棟延燒一棟，最終七棟全陷熊熊火海，釀成慘重傷亡。

建築安全履歷協會理事長戴雲發表示，香港宏福苑火災，幾棟大樓同一時間全陷火海，非常罕見，他第一時間看到也以為是AI影片，沒想到是真實發生。會造成如此情況，研判和施工防護網、高樓以及棟距有關。

他表示，香港政府對外牆施工防護網有嚴格規定，要求必須具阻燃效果，但根據媒體報導，目前正進行外牆全面整修的宏福苑社區，並未按規定採用阻燃網，而是使用一般塑膠網，這種網子只要一碰到火苗就會快速延燒。

很多人認為，施工現場使用竹編鷹架是主因，戴雲發表示，竹子本身不太容易著火，但若防護網整片起火，竹子仍會成為易燃材料，讓火勢更大，從外牆燒進房內，從這棟燒到另一棟。

宏福苑連燒七棟的另一原因是，整片都是超高層建築。戴雲發表示，超高樓很容易產生「峽谷效應」，也就是風從較寬闊的地方，進入兩棟大樓之間的狹小空隙時，風力會被大幅加強，信義計畫區部分街道常有強風，原因就是如此。

他表示，宏福苑的情況也相同，它是一個由8棟大樓組成的社區，每棟樓都有31層樓高，當風穿過這片社區時，往往威力倍增，也讓火苗趁著強風四處蔓延，很快時間就讓七棟社區全部著火。

宏福苑短時間連燒七棟，還有一個原因，就是棟距太近。戴雲發表示，香港地狹人稠，房子不僅蓋得高，而且緊密相連，這在平常沒什麼影響，但一旦發生大火，火勢就很容易波及鄰棟，造成「火燒連環船」情況。