香港宏福苑大火持續24小時未熄 死亡人數增至55人、72人受傷

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
香港大埔宏福苑社區26日發生火災至今已過去24小時，根據香港消防處今天下午2點50分最新通報，死亡人數增加至55人。（法新社）
距離香港大埔宏福苑社區26日發生火災已過去24小時，根據香港消防處今天下午2點50分最新通報，死亡人數增加至55人，其中包含1名消防員；72人受傷，其中15人危殆。另，目前仍有3座大廈火勢尚未撲熄，但火勢已被控制。

香港消防處27日下午2點50分召開記者會講解最新搜救情況。在救援行動方面，目前宏福苑社區8座大廈，有1座沒有被波及，4座救熄、3座火勢控制，不同行動專隊行動部署。

香港消防處表示，事發至今出動304架次消防及救援車輛，收到341個求助個案，成功處理279宗個案，換言之，4座大致救熄大廈已成功處理所有求助個案。

問及救援難度，香港消防處指7座起火大廈面積大，並有竹棚帆布包裹，令火勢蔓延迅速，現場亦有大量傷者求助個案。至於餘下救助個案生存率有多高？香港消防處副處長黃嘉榮表示，現階段不作評估，同事不斷在聯絡，消防處會繼續做相關工作並進行搜救。

大埔宏福苑共有8座大廈、1,900多戶，樓齡超過42年，去年剛通過3.3億港元大維修方案，正在進行維修工程。26日下午近3點，宏昌閣外牆1個棚架首先起火，火勢沿外牆保護網及棚架燃燒，迅速蔓延至整棟大樓，共有7座大廈陷入火海。

此次大火已被升為「五級火警」，這是香港1997年主權移交以來第2宗五級大火。此次大火死亡人數已超過1962年長沙灣元州街唐樓大火的44人，成為香港近60年最嚴重的火災之一。

香港大火 宏福苑

