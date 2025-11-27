怪錯竹棚鷹架了？香港宏福苑大火延燒多棟樓 網激辯：關鍵在它非竹棚

香港大埔宏福苑26日發生重大火災，火勢迅速蔓延，延燒多棟大樓，釀成重大傷亡。事件引來網友在社群平台上熱議，是否因為香港傳統的竹棚鷹架導致火勢一發不可收拾，多數網友彙整工程業者及建築專家的研究結果，指出這起嚴重火災真正的關鍵並非在竹棚，而是承包商涉嫌使用「劣質、中國產的易燃尼龍網及泡沫封堵材料」，才導致火勢向上急速延燒。

火災發生後，因為某些外媒以「竹棚易燃導致火勢擴大」為標題，引起不少香港市民在Threads上反彈。一名網友貼出火場照片指出，火災後竹棚多數僅被薰黑，但並未完全被燒毀，有些「竹棚甚至沒有變黑到斷裂，可見火不是從竹子燒起來的。」

也有竹棚師傅與工程技術人員留言表示，竹棚用的是乾竹，但不會像外界想像的那樣，具有「瞬間助燃」的功能。真正迅速燃燒的是外牆包覆的廉價尼龍網與泡沫膠。在網子失火後，竹棚才被動燃燒，而非火源本身。

部分網友主張竹子含水、不導熱，因此較不易燃。但有人直指此為誤解：「竹筒飯用火烤到熟，那是新鮮竹子，棚架用的是乾竹，完全不同。」也有工程背景的網友指出：「混淆『傳熱性』與『可燃性』，是根本科學錯誤。」

儘管如此，仍有分析指出：金屬棚架導熱快、但不會燃燒，結構強度較能維持。而竹棚架導熱慢，但只要溫度達燃點就會燃燒，在大火中仍是燃料。而外牆施工的尼龍防護網才是最易引火的部分，若承包商偷工減料未使用阻燃網，一旦火災，火勢將沿著網面向上，造成「煙囪效應式」地急速蔓延。

臉書粉專「日本省錢小站」也發文指出香港對竹棚文化的堅持，有人說在香港的城區密集、形狀複雜的情況下，竹棚會比鋼架更靈活，成本僅為金屬架的五分之一，且香港的「棚師傅」技藝成熟，是非物質文化遺產，加上竹棚重量輕、抗風性能佳，不增加建築負重，都是使用竹棚的好處。

根據「公視新聞網」報導，台灣建築安全履歷協會創會理事長戴雲發指出，火勢迅速向上竄升，推測與外牆防護網未使用阻燃材料有關。竹子在乾燥與高溫環境下仍屬易燃材料，只是不會成為第一火源，但因整個防護網都大片燒起來，竹子就會變成一個易燃材。