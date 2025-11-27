香港大火傷亡嚴重！李嘉誠捐1.2億緊急援助 小米、周大福也伸援

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
香港大埔宏福苑火災發生1天後，消防員27日在仍在燃燒的公寓大樓內搜尋數百名失蹤人口。（法新社）
香港大埔宏福苑火災發生1天後，消防員27日在仍在燃燒的公寓大樓內搜尋數百名失蹤人口。（法新社）

香港大埔宏福苑社區26日發生大火導致嚴重傷亡，香港、中國大陸多個基金會及企業相繼捐款盼協助災民渡過難關，其中包含香港首富李嘉誠宣布捐款3,000萬港元（約新台幣1.2億元）設緊急援助基金，並撥額外5,000萬港元（約新台幣2億元）助力社區重建；馬雲公益基金會、小米、阿里巴巴、騰訊、周大福等也都相繼馳援。

截至27日中午12點，火災共造成44人死亡、71人受傷，另有百餘人仍然失聯。

香港電台報導，李嘉誠基金會表示，李嘉誠對受災人士面對的損失與挑戰深感難過，即時撥款3,000萬港元，設立緊急援助基金支援大埔火災受影響社群，並表示將繼續與社群並肩，並將撥出額外5,000萬港元的後續支援計畫，助社區重建。

香港經濟日報報導，恒基兆業地產集團表示，李兆基基金將捐款3,000萬港元，用於緊急救援及過渡安置；信和集團及黃廷方慈善基金亦宣布撥款2,000萬港元支援賑災。

馬雲公益基金會表示，將緊急捐贈3,000萬港元，向受災家庭和個人提供經濟援助，向冒著生命危險英勇救火的消防員和應急人員及其家庭提供幫助。小米集團創辦人雷軍發文表示，小米香港基金會宣布捐贈1,000萬元，緊急馳援香港大埔火災救援。騰訊公益慈善基金會亦表示，啟動首批捐款1,000萬港元，用於受災居民的緊急救援、過渡安置、生活物資補給及情緒疏導等急需工作。

另外，周大福集團宣布捐出2,000萬港元，為受火災影響的居民提供緊急援助，協助他們渡過難關；集團也從昨日起動員旗下企業，為受災居民提供臨時住宿、食物、保暖衣物及日用品等支援。安踏集團宣布捐贈1,000萬港元現金及2,000萬港元防寒裝備，用於受災同胞的緊急安置及過渡期基本生活保障所需。

大埔宏福苑共有8座大廈、1900多戶，樓齡超過42年，去年剛通過3.3億港元大維修方案，正在進行維修工程。26日下午近3點，宏昌閣外牆1個棚架首先起火，火勢沿外牆保護網及棚架燃燒，迅速蔓延至整棟大樓，共有7座大廈陷入火海。

香港大火 宏福苑 李嘉誠

