香港大火釀37歲消防員殉職！傳下月與交往10年女友結婚

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
香港宏福苑大廈26日下午發生嚴重高樓大火，目前已造成44人喪生、279人失聯，是香港迄今最嚴重的火災事故。路透
香港宏福苑大廈26日下午發生嚴重高樓大火，目前已造成44人喪生、279人失聯，是香港迄今最嚴重的火災事故。路透

香港宏福苑大廈26日下午發生嚴重高樓大火，一名參與救援的消防員不幸殉職，消息震撼全港。37歲消防員何偉豪（Ho Wai-ho）在火場執勤時失聯，救出時已重度燒傷，送醫後仍宣告不治。外媒報導稱，何偉豪有一個交往長達10年的女友，兩人原定12月將結婚，不料如今天人永隔。

何偉豪任職消防員9年，26日下午3時1分抵達現場後，立即在地面樓層展開救援，但約30分鐘後與隊伍失去聯繫。消防人員隨即展開搜索，並於下午4時1分在宏昌樓升降機對開空地尋獲他。

當時他面部嚴重燒傷、失去意識，緊急送醫後於下午4時45分宣告不治。

根據韓媒報導，何偉豪原訂12月與交往10年的女友結婚，噩耗傳出後引發外界更深切惋惜。他在加入消防隊前，曾任職香港警隊精銳單位「機場特警」，因身材高大曾被同僚暱稱為「大隻豪」。

消防同袍在社群平台上接連發文悼念，寫下「該換班了，好好休息吧」，表達無限哀思。香港消防處也將官網與社群帳號轉為黑白，以示哀悼。

南華早報報導，香港特首李家超稍早表示，他對宏福苑大廈這起大型火警深感震驚，火勢造成多人死傷，其中一名消防員在執勤時不幸殉職。他對此深表痛惜，並向罹難者家屬與受傷居民致上誠摯慰問。

香港保安局局長鄧炳強也對何偉豪的殉職表達「深感悲痛與心碎」，並向遺屬致以慰問。

這場火災目前已造成44人喪生、279人失聯，是香港迄今最嚴重的火災事故，相關調查仍在進行中。

