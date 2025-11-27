香港宏福苑大火多人死傷 日本政府致哀與慰問
香港新界大埔宏福苑昨天發生火災，目前已知44人死亡。相當於日本政府發言人的內閣官房長官木原稔今天在記者會上就此致哀，並表示尚未接獲日本僑民受災的消息。
「日本經濟新聞」報導，木原強調，將與香港當局密切合作，全力確保日本人在當地的安全。
針對火災造成多人身亡，木原表示，「謹替罹難者祈求冥福的同時，向罹難者家屬致哀，以及向傷者表達慰問之意」。
共同社報導，日本駐香港總領事館也在社群媒體發文，表示「得知香港北部大埔發生高層住宅大樓火災，造成多位居民不幸罹難，深感痛惜」。
貼文也稱，「日本在這困難的時期與香港市民同心相伴。謹向罹難者及其家屬致上哀悼之意，並祈願傷者早日康復。」
香港新界大埔宏福苑昨天發生大火，截至今天清晨6時，已造成44人死亡，58人受傷，279人失聯。
