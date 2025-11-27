香港宏福苑大火 志工冒險搜救寵物
香港新界大埔「宏福苑」大樓昨天發生大火，消防員逐層搜索倖存者、協助他們與焦急的家屬團聚之際，另一批志工也展開行動，出動拯救受困大樓的寵物。
來自香港多個動物福利機構的數十名救援人員，帶著供氧寵物箱及動物救護車趕往現場，試圖在仍延燒的建築物中尋找受困寵物。社群媒體上則可見許多年長居民因倉促逃生而無法帶走寵物、在避難後痛哭的畫面。
今天火勢仍在延燒之際，一些動保志工帶著籠子與警方協調，希望能獲准進入封鎖線內搜索。
動物福利組織「香港守望者服務團」（Hong KongGuardians）表示：「許多飼主與我們聯繫，我們彙整了超過100起個案。」
該組織表示，截至今天上午，至少有10隻貓、7隻狗和數隻烏龜獲救。
這場仍未完全撲滅的大火已造成至少44人喪生、近300人失蹤。
