香港宏福苑大火 李嘉誠等捐款協助受災居民

中央社／ 香港27日電
香港首富李嘉誠。 新華社
香港新界大埔宏福苑發生嚴重大火，許多居民的住房被焚毀，暫時住在政府設立的臨時庇護中心，富商李嘉誠等人今天宣布捐款協助這些居民度過難關。

綜合本地媒體的報導，長和系資深顧問、李嘉誠基金會創辦人李嘉誠說，對受災人士所面對的重大損失與挑戰深感難過，基金會撥出港幣3000萬元（新台幣1.2億元）設立緊急援助基金，支援註冊慈善機構、特別是服務大埔地區的團體，為受災家庭及個人提供救助及後續復原援助。

香港大型首飾連鎖店周大福集團也宣布捐出2000萬元（新台幣8000萬元），為受災居民提供緊急援助，協助他們度過難關。

昨日火災發生後，該集團已動員旗下企業為受災居民提供臨時住宿、食物、保暖衣物及日用品等。

此外，中國大陸手機汽車製造商小米董事長雷軍在微博宣布，香港小米基金會將捐贈1000萬元（新台幣4000萬元），用作支持受災民眾醫療救助、緊急安置、過渡期生活等。

宏福苑由8幢大樓組成，有近2000個住房，在這場大火中有7幢大樓著火，眾多住房被焚毀，政府已在屋苑附近的社區中心成立臨時庇護所，至今約有700人入住。

