「經歷超級世紀惡夢」香港大火住戶吐心聲 靠它成功帶愛貓逃生

香港宏福苑大火造成至少44人死亡，一名成功逃生的住戶在Threads發文報平安，「真的有一刻覺得自己離死神非常近」，他當下什麼貴重東西都沒帶，慶幸帶走兩隻愛貓，「欲哭無淚，昨天整個人就是等死、等審判的狀態」。他並分享情況危急之下，以飛機籠（航空運輸籠）和洗衣網袋成功帶著貓逃生，「好似經歷超級世紀惡夢，希望其他街坊也都安好」。

該名網友表示，他就住在宏福苑，真的有一刻覺得自己離死神非常近。不管家裡變成什麼樣，家裡的香水、貴重物品，什麼都好，他什麼都可以不要，總之他最後帶走到兩隻寶貝貓離開危險，就已經安樂了。當時他頭暈、腳軟、手不停發抖，欲哭無淚，昨天整個人就是等死、等審判的狀態。幸好火終於被撲滅了。感謝消防員、辛苦的記者們，還有協助救小動物的義工。

其他網友詢問，在危急情況如何快速帶走貓，他表示，他也是看新聞學到，一隻貓裝飛機籠，另一隻貓就用洗衣網袋，沒想到洗衣網袋真的派得上用場。