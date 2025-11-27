一語成讖！香港宏福苑住戶一個月前才發文：外牆都易燃物用火小心

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
香港大埔宏福苑住戶早在一個月前提醒「冬天要小心火源，外面全部都是易燃物品」，如今不幸一語成讖。中新社
香港大埔宏福苑昨(26)日發生嚴重奪命大火，翻查居民過往在社群平台的交流紀錄，發現有住戶早在一個月前已對外牆維修工程的易燃棚網與物料表達強烈憂慮，甚至語帶警惕地提醒大家「冬天要小心火源，外面全部都是易燃物品」，如今不幸一語成讖，令人不勝唏噓。

在臉書社團「宏福苑居民交流群組」中，10月22日曾有住戶發文，提及當日中環華懋大廈火警，並指宏福苑外牆同樣包覆著大量的易燃物料，擔心若發生火警，後果恐不堪設想。

發文者寫道：「看到今天中環華懋大廈的大火，大家冬天一定要小心火源，外面全都是易燃物品。」有居民回覆指政府應盡快管制棚架安全，「如果大型維修的大廈也發生同樣的大火，可能會造成數百人葬身火海。」如今大埔宏福苑在該貼文發出一個月後遭遇大火，不幸成讖。

除安全問題外，也有前住戶在群組中指出，當年因大維修處理手法粗暴，出席業主立案法團會議時感到「強迫性極高」，最終決定出售宏福苑的房子。該名前住戶還透露，在賣出時售價被壓低十多萬港元(約台幣40至70幾萬)，但新買家接手後，房價卻再下跌170萬元(約台幣672萬)，反映出宏福苑維修爭議一直困擾著屋苑。

也有居民在群組反映，大維修後的品質甚差，包括「廁所維修後水淹滿地」、「紗網沒修好」、「牆身仍見裂縫」等問題，質疑工程監管及用料是否符合安全要求。

香港大火釀37歲消防員殉職！傳下月與交往10年女友結婚

香港宏福苑大廈26日下午發生嚴重高樓大火，一名參與救援的消防員不幸殉職，消息震撼全港。37歲消防員何偉豪（Ho Wai-...

「經歷超級世紀惡夢」香港大火住戶吐心聲 靠它成功帶愛貓逃生

香港宏福苑大火造成至少44人死亡，一名成功逃生的住戶在Threads發文報平安，「真的有一刻覺得自己離死神非常近」，他當...

香港大火至少44死、仍200多人失聯 陸委會表哀悼與慰問

香港大埔宏福苑社區26日發生火災，目前已知至少44人死亡、66人受傷，還有200多人失聯。陸委會今對此事件表達哀悼與慰問...

竹棚與發泡膠黑心惹禍？香港大火悲劇已44死279人失聯

香港新界大埔區住宅區宏福苑於2025年11月26日下午發生大火，火勢猛烈並迅速蔓延，截至27日上午累計已知44人死亡、279人下落不明，其中1名死者是消防員。

香港大火死傷慘重 賴總統社群發文哀悼、祈福

香港大埔宏福苑社區26日發生火災，釀成嚴重死傷。賴清德總統今天在社群平台Ｘ表示，他要為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家...

香港大火 消防揪「2處不尋常」：外牆物料延燒快、窗戶貼易燃發泡膠板

香港大埔宏福苑社區26日下午發生火災，截至今早，火勢連燒17小時未熄，已知至少44人死亡、62人受傷。香港特首李家超27...

