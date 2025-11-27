香港大火至少44死、仍200多人失聯 陸委會表哀悼與慰問

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
香港大埔宏福苑社區26日發生火災，目前已知至少44人死亡、66人受傷，還有200多人失聯。陸委會今對此事件表達哀悼與慰問。（圖／聯合報系資料照片）
香港大埔宏福苑社區26日發生火災，目前已知至少44人死亡、66人受傷，還有200多人失聯。陸委會今對此事件表達哀悼與慰問，也表示尚無國人受到影響。

陸委會27日透過新聞稿表示，香港新界大埔「宏福苑大樓」11月26日發生嚴重火災事件，造成香港民眾傷亡，且現仍有2百多人失聯。陸委會向罹難者表示深切的哀悼，也向受災民眾表達最誠摯的關懷與慰問。

陸委會說，台灣與香港往來密切，我政府及社會對於此一事故都感到非常震驚與悲痛。願逝者安息，傷者早日康復，救災工作順利，並期盼香港社會平安，受災民眾早日重建家園。

陸委會指出，根據我駐港辦事處通報，目前尚無我國人受到影響，並將密切關注，提供急難救助。

賴清德總統今天上午也在社群平台X表示，他要為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意，「讓我們一起為香港祈福」。

大埔宏福苑共有8座大廈、1,900多戶，樓齡超過42年，去年剛通過3.3億港元大維修方案，正在進行維修工程。26日下午近3點，宏昌閣外牆一個棚架首先起火，火勢沿外牆保護網及棚架燃燒，迅速蔓延至整棟大樓，共有7座大廈陷入火海。

此次大火已被升為「五級火警」，這是香港1997年主權移交以來第2宗五級大火。星島頭條指出，此次大火至今已造成至少44人死亡，死亡人數已追平1962年長沙灣元州街唐樓大火的44人，成為香港近60年最嚴重的火災之一。

香港大埔宏福苑社區26日發生火災，截至27日中午，至少44人死亡、66人受傷，還有200多人失聯。（路透）
