香港史上最慘火災！與倫敦72死高樓大火相似 專家指3因素釀「噩夢」

香港南華早報報導，位於大埔有31層樓的宏福苑大廈26日晚間發生嚴重火災，27日死亡人數攀升至44人，還有279人下落不明，是香港至今最嚴重的火災。紐約時報引述多名消防工程與火災專家報導，宏福苑大廈火勢沿外牆快速向上蔓延的方式，與2017年造成72死的倫敦格蘭菲塔大火高度相似。

專家指出，宏福苑外牆設置大量易燃竹棚，還多包覆布料或塑膠，使火勢得以越過樓層防火帶、迅速沿外牆跳燒。由於消防水柱無法抵達高樓層，救援被迫從大樓內部進行，讓消防員與逃生居民同時面臨高度風險。現場也疑似出現燃燒碎片引燃鄰棟大樓的「骨牌效應」，現場被形容為「惡夢般」的場景。

格蘭菲塔（Grenfell Tower）位於倫敦西部，是一棟密集集合住宅，24層共127戶、約600名住戶。2017年6月14日凌晨1時，大樓發生大火；由於在2015至2016年翻修時大量使用易燃鋁板作為外牆隔熱層，火勢沿外牆迅速向上蔓延，整整延燒兩天才被完全撲滅。

對於此次宏福苑大廈大火，美國消防工程顧問公司 Basic Expert 總經理巴奈特（Jonathan Barnett）指出，大樓外圍的竹棚棚架本身即具可燃性，外層多覆蓋布料或塑膠材料，同樣容易助燃，使火勢得以跨越樓層防火區隔向上蔓延，形成難以控制的外牆火勢，「這點與格蘭菲塔大火高度相似」。巴奈特曾在911恐攻後，就世貿中心火災赴美國國會作證。

巴奈特也表示，除了外牆結構助長火勢外，高樓本身的滅火限制也大幅增加救援難度。他指出：「高樓火災最大的問題是，如何把水送到著火點？如果火勢位於消防車水柱無法觸及的高度，就只能從建物內部滅火。」這讓消防員面臨更高風險，也可能干擾住戶逃生。

現場影片顯示，消防雲梯僅能升至起火大樓高度的一半，迫使消防隊員必須進入樓內救援。

此外，影片也可見，宏福苑掉落的燃燒碎片引燃其他樓層甚至鄰近建物，呈現「骨牌效應」。

美國伍斯特理工學院消防防護工程系主任西梅歐尼（Albert Simeoni）形容：「這簡直是一場噩夢。外牆持續燃燒、碎片不斷掉落，而消防員甚至無法穩定架設裝備，整個狀況持續變化。」

高樓搜索與救援也因濃煙而更加艱難。《高樓建築：理解垂直挑戰》作者、退休消防督察墨菲（Jack Murphy）指出，在香港這類高樓環境中，「在煙霧中移動極為艱鉅」，對消防員與受困住戶都造成阻礙。他補充，宏福苑火災中許多窗戶破裂或敞開，使整棟建物迅速被煙霧填滿，進一步加劇逃生難度。

多名住戶也向媒體表示，大廈內有不少行動不便的長者居住，情況可能使傷亡進一步擴大。

根據南華早報，宏福苑大廈火災累計喪生人數已達44人，超越1996年嘉利大廈大火（Garley Building fire）造成的41死、81傷。嘉利大廈當時是一棟位於佐敦的16層商業大樓，火災發生時正進行室內翻新工程，調查最終確認起火原因為焊接作業。