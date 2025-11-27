快訊

高雄兩線三星警官涉性侵 她身心崩潰提告竟遭警告「他官很大」

一語成讖！香港宏福苑住戶一個月前才發文：外牆都易燃物用火小心

台灣新住民發展協會理事長、陸配徐春鶯涉詐欺遭搜索 新北檢聲押

聽新聞
0:00 / 0:00

宏福苑維修費13億！每戶最高攤76萬連家都沒了 港人怒批「一層層人禍」

聯合新聞網／ 綜合報導
香港宏福苑住宅大樓大火，住戶看著家園被毀，悲痛不已。(路透)
香港宏福苑住宅大樓大火，住戶看著家園被毀，悲痛不已。(路透)

香港大埔宏福苑26日發生嚴重五級火警，大火迅速蔓延多棟大樓，造成至少44人死亡、逾279人失聯，為香港近年最嚴重的住宅火災之一。火災發生後，外界驚訝宏福苑正在進行的維修工程費用高達3.3億港元(約台幣13億)，還曾因維修費高昂、施工方式及安全爭議引發居民反對，更曾出現住戶被警告、收到法律函件等事件。

根據《香港Yahoo新聞》報導，宏福苑樓齡逾40年，法團於2024年初通過大型維修，總額約3.3億港元，由宏業建築工程有限公司負責承建，工程涉及外牆鑿除、重鋪紙皮石、換喉及防水層等。屋苑共1984戶，每戶需分六期繳付約15至19萬港元(約台幣60萬至76萬)。

由於維修費用遠高於同區的其他屋苑，該維修計劃在出爐後，曾引起大批居民質疑是「天價維修工程案」，逾200名住戶還曾開會討論向土地審裁處提起訴訟，但會議通告放入信箱後，卻遭保全報警；法團最後仍強硬改建，讓維修工程如期於去(2024)年7月開始動工。

根據法團今年4月的會議紀錄，維修費用之所以大幅增加，是因採用造價最高的「全鑿重鋪紙皮石」方案。住戶需在7個半月至10個月內分期繳費，逾期則另需繳納利息。法團也將集資金存入新設的銀行帳戶，而非委託第三方律師或公證行代管，也引起部分業主質疑其資金的透明度。

香港自媒體創作者Scott於X上推斷這場大火絕對是人禍。他表示，該維修工程造價高昂已經很離譜，更別說為了節省成本，還直接將8座大廈的維修工程採同時進行，途增風險。因為8座大廈同時進行維修，彼此的棚架互相接連，增加跨座的延燒機會。

他指出，工程在一開始，整個屋苑即被搭上竹棚架和保護網，但保護網沒有用上最新政府標準所要求的防火網，而是以普通的阻燃物料代替。因為宏福苑是私人屋苑，不會由政府直接管理，而是由立案的法團委聘承建商，也就是私人工程公司，但私人工程不需要跟足政府的標準，所以採用的竹棚和普通阻燃圍網是在合法範圍內。

除防火材料的不足，再加上工人吸菸導致火種掉落，讓他哀嘆，香港的工程為了壓低成本，最底層的工人往往薪金最低和培訓不足，監管也有限，因為成本導向的維修決策，加上鬆散的監管制度，以及欠缺防火網和安全文化薄弱，一層一層的原因釀成人禍，導致今天的五級大火爆發。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

香港大火 宏福苑

延伸閱讀

香港天空驚見「紅橋」橫貫天際 神秘雲層方向直指宏福苑大火

目擊宏福苑一樓火苗！他第一時間報案：火勢6分鐘蔓延至4樓 射水已無用

身價千億也要省？CEO陪妻賣舊手機 網讚：懂過日子的富豪

民防「小橘書」惹議！醫批CPR位置錯誤 李明璇諷「蓋泡麵最實用」

相關新聞

香港大火釀37歲消防員殉職！傳下月與交往10年女友結婚

香港宏福苑大廈26日下午發生嚴重高樓大火，一名參與救援的消防員不幸殉職，消息震撼全港。37歲消防員何偉豪（Ho Wai-...

「經歷超級世紀惡夢」香港大火住戶吐心聲 靠它成功帶愛貓逃生

香港宏福苑大火造成至少44人死亡，一名成功逃生的住戶在Threads發文報平安，「真的有一刻覺得自己離死神非常近」，他當...

香港大火至少44死、仍200多人失聯 陸委會表哀悼與慰問

香港大埔宏福苑社區26日發生火災，目前已知至少44人死亡、66人受傷，還有200多人失聯。陸委會今對此事件表達哀悼與慰問...

竹棚與發泡膠黑心惹禍？香港大火悲劇已44死279人失聯

香港新界大埔區住宅區宏福苑於2025年11月26日下午發生大火，火勢猛烈並迅速蔓延，截至27日上午累計已知44人死亡、279人下落不明，其中1名死者是消防員。

香港大火死傷慘重 賴總統社群發文哀悼、祈福

香港大埔宏福苑社區26日發生火災，釀成嚴重死傷。賴清德總統今天在社群平台Ｘ表示，他要為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家...

香港大火 消防揪「2處不尋常」：外牆物料延燒快、窗戶貼易燃發泡膠板

香港大埔宏福苑社區26日下午發生火災，截至今早，火勢連燒17小時未熄，已知至少44人死亡、62人受傷。香港特首李家超27...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。